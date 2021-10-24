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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لحيازته أسلحة نارية معدة للبيع في المرج

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس، شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه حيازته أسلحة نارية ثقيلة قبل بيعها على عملائه بالمرج.

 

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته أسلحة نارية ثقيلة قبل بيعها على عملائه بالمرج .

 

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر سلاح بحوزته أسلحة نارية ثقيلة قبل بيعها على عملائه بالمرج ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

جاء ذلك بعد أن ألقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المرج يفيد بضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"  مقيم بدائرة القسم.

 

وبمداهمة شقته عُثر بداخلها  على رشاش جرينوف و6 بنادق آلية وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ودبشك خشبي خاص ببندقية و 24 خزينة وسلاح أبيض.

 

واعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الإتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 يأتي ذلك استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

قاضي المعارضات تجديد حبس حبس تجديد اسلحة نارية

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