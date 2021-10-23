عن قوانين مواجهة الأخطاء الطبية.. لميس الحديدي: مش عاوزين الدكاترة يخافوا في غرف العمليات|فيديو

التوازن مطلوب

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين المنظورة أمام البرلمان حالياً لمواجهة الأخطاء الطبية.

وأكدت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة " ON"، أن تلك المشروعات تحتاج إلى توازن كبير ودقيق بين المضاعفات الطبية الناجمة عن العمليات الجراحية وهي طبيعية وتتراوح ما بين بسيطة وشديدة وما بين الأخطاء الناجمة عن الإهمال وعدم الاعتناء مشددة أن التعمد في الأخطاء الطبية مستعبد.



وأوضحت الحديدي أن التوازن ينبغي أن يتحقق حتى لا يخشى الأطباء من دخول العمليات قائلة :"مش عاوزين الدكاترة يخافوا في غرف العمليات ولكن في نفس الوقت لا يموت الناس من الإهمال وبالتالي التوازن مطلوب".



وتساءلت الحديدي:، قائلة: “هل القوانين تحقق هذا التوازن؟ هل حبس الأطباء بموجب العقوبات يحقق ذلك ؟ أم أن المواجهة لابد أن تكون بالأساس من جهات تنظم المهنة ؟".



واختتمت: “لدينا مشروع قانون مقدم من نقابة الأطباء وآخر من البرلمان في النهاية نحتاج للتوازن لتحقيق سلامة المهنة والمرضى”.