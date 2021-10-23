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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تواصل انتخابات مجلس إدارة نادى سموحة فوق السن

رجائي عزت
رجائي عزت

يواصل الدكتور رجائي عزت مرشح عضوية مجلس إدارة نادى سموحة فوق السن رقم ٢٣ ، جولاته مع اعضاء نادى سموحه وطرح مشروعه الانتخابى  وسط ترحيب كبير من أعضاء النادى ومناقشة الأفكار والمقترحات .


كما أبدى أعضاء نادى سموحة إعجابهم بالمشروع الانتخابى معبرين عن سعادتهم لاعتباره المشروع الواقعى وسط عدد كبير من البرامج الانتخابية المختلفة .


والتقط أعضاء نادى سموحة الصور التذكارية مع الدكتور رجائي عزت متمنين له التوفيق والنجاح فى الانتخابات التى ستعقد نهاية الشهر الجارى .


يذكر أن الدكتور رجائي عزت استشاري امراض الباطنة طرح مشروعه الانتخابى ويحمل رقم ٢٣، ويتضمن  تخصيص حديقة لأصحاب الهمم مجهزة بطريقة تناسب ظروفهم، ليصبح أول نادي يقدم خدمة متميزة لأبنائه من أصحاب الهمم.

كما أنه سيقدم  عيادة لكبار السن لمتابعة الأمراض المزمنة ومتابعتها من خلال زملاء من الاستشاريين المتخصصين وعمل تخفيضات على جميع الرعاية الطبية داخل وخارج النادي، بنسب خصم كبيرة تقديرا لهم.  

وأشار إلى أن من المشروع الانتخابي تقديم مشروع تأمين صحي شامل يغطي إصابات الملاعب لأولادنا داخل نادي سموحة، دون تحمل أعضاء الجمعية العمومية اي أعباء مادية.

وتابع رفع كفاءة شباب المدربين في الألعاب المختلفة من خلال الاستعانة بخبير أجنبي بأجور طبيعية لمدة 3 أشهر في العام، لاسيما في قطاعات ب ج د، مما يستفيد بذلك ابنائنا من البراعم والأشبال تأسيسا لتفوق جميع الفرق لتصبح معتمدة اعتماداً كلياً على أبناء نادي سموحة والحصول على بطولات في الألعاب الفردية والجماعية.

وعن أزمة التقييمات داخل النادي، قال إن الضروري عدم الضغط على المدربين في مسألة التقييمات وذلك بإلزام المدربين بعمل تقارير  شهرية مستقلة عن  حالة جميع  المتدربين تقدم إلى لجنة خاصة من قامات موثوق بها في جميع الألعاب المختلفة مشكلة بقرار مجلس إدارة باستقلالية تامة، على أن تكون هذه التقارير هي السند الأساسي مما يعود الاستقرار والثقة بين أولياء الأمور والمدربين وجهة الإدارة.

وعن النشاط الاجتماعي، قال إن من الضروري  الاستفادة من القوى البشرية من أعضاء نادي سموحة من خلال دليل طبي يشمل المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة وكبار الاستشاريين بنسبة لا تقل عن ضعف الموجود حاليا بشكل منظم وممنهج.

واستكمل التنوع في الرحلات الداخلية والخارجية والرحلات الموسمية والمصيفية لخدمة قطاع كبير من أعضاء النادي، والحصول على نسب خصم من كافة شركات الطيران لأعضاء النادي، وتوفير مكاتب دائمة لحجز الطيران لجميع أعضاء النادي على غرار نظام ال vip، كذلك سوف تعود بالنفع على خزينة النادي، مثال.. مبنى البنك الأهلي المصري.

نادي سموحة الجمعيه العموميه سموحة الرعاية الطبية

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