حقيقة إجراء سعد الحريري عملية جراحية في باريس

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، اليوم السبت، الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن خضوعه لعملية جراحية في باريس.

وقال المكتب الإعلامي للحريري: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بصحة الرئيس سعد الحريري وخضوعه لعملية جراحية في باريس".

وأضاف: "يهم المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ان يوضح، بان الخبر المتداول يعود للعام ٢٠١٩، وان الرئيس الحريري بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع لأي إجراء طبي".

وتابع: "يدعو المكتب الاعلامي وسائل الاعلام الى توخي الدقة، والاستناد الى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق باخبار الرئيس سعد الحريري".