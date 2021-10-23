مشاكل غير معلنة.. وزير الري: قرار إثيوبيا بإنشاء السد متسرع.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا كانت ترغب في تشغيل سد النهضة في 2014 ولكنه لم يتم تشغيل سد النهضة حتى الآن.

وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، أن قرار إثيوبيا ببناء سد النهضة متسرع و اثيوبيا لديها مشاكل في سد النهضة وهناك مشاكل معلنة واخرى غير معلنة”.

وأكمل محمد عبد العاطي :" تركيب التوربينات أمر ليس سهلا ويحتاج إلى دراسات وتجارب كثيرة ".

وتابع محمد عبد العاطي :" مشروعات السدود الكبرى ليست سهلة وتحتاج إلى دراسات كبيرة ومخططة وفق أساس علمي ".

وأكمل محمد عبد العاطي :" مشروع سد النهضة به مشكلة فنية بسبب قلة الدراسات حول السد ".