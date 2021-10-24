العقرب.. لو من مواليد 24 أكتوبر اعرف برجك هيقولك إيه

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.



صفات برج العقرب للرجل

أكثر ما يميز صفات برج العقرب الرجل بكونه صلب الذهن، لكن لديه أيضًا الكثير من الصفات الإيجابية التي تجعله صديقًا رائعًا وأشخاصًا ناجحين بشكل عام.

عاطفي

لا توجد علامة أخرى في اي برج يمكن مقارنتها عندما يتعلق الأمر بالشغف حيث ان اهم صفات برج العقرب للرجل نحن نعتبر الأكثر شغفًا وأفضل العشاق الذين يمكنك العثور عليهم. لسوء الحظ ، فإن معظم الناس يقصرون أفكارهم عن الشغف على الجنس والرومانسية فقط. لكن رجل برج العقرب متحمس ليس فقط في قسم الحب ولكن في كل ما يفعله.

إذا كان يفعل شيئًا يحبه حقًا ، فسيضع قلبه وروحه فيه ، وهو ما يتضح على الفور لجميع من حوله. إذا رأيت رجلًا يتحدث بحماس شديد عن شيء يهتم به ، فقد يكون من برج العقرب. ولكن شغفه يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين - فهو يحب بشغف ، ويكره بشدة. ليس هناك أرضية مشتركة.

من المعروف عن برج العقرب انه انتقامي وغير قادر على الغفران.

شخصية اليوم في علم الفلك

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية اليوم، إذا كنت مولودا في يوم 24 أكتوبر ذلك يعني أنك ملهم ولديك حس اجتماعي وموهبة تحليلية. أنت أيضا لديك موهبة ابتكارية واستعداد للتضحية والتفاني ، وتتعلق بالقيم وتتمسك بها.

نصيحة

هذا الوقت ، بالنسبة لك ، بالنسبة لك ، فإن الطريقة التي تم حلها بالنسبة لك تمثل بالتشتت والتشوش ، ومع ذلك ، قد تكون اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.