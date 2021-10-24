عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العقرب.. لو من مواليد 24 أكتوبر اعرف برجك هيقولك إيه

الأبراج
الأبراج

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

txt

نشرة المرأة.. حظك اليوم وماذا يقول تاريخ ميلادك..وتمرين يجعلك تنام في دقيقة

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23-10-2021 عاطفيا ومهنيا وصحيا

صفات برج العقرب للرجل

أكثر ما يميز صفات برج العقرب الرجل  بكونه صلب الذهن، لكن لديه أيضًا الكثير من الصفات الإيجابية التي تجعله صديقًا رائعًا وأشخاصًا ناجحين بشكل عام.

عاطفي
لا توجد علامة أخرى في اي برج يمكن مقارنتها عندما يتعلق الأمر بالشغف حيث ان اهم صفات برج العقرب للرجل نحن نعتبر الأكثر شغفًا وأفضل العشاق الذين يمكنك العثور عليهم. لسوء الحظ ، فإن معظم الناس يقصرون أفكارهم عن الشغف على الجنس والرومانسية فقط. لكن رجل برج العقرب متحمس ليس فقط في قسم الحب ولكن في كل ما يفعله.

إذا كان يفعل شيئًا يحبه حقًا ، فسيضع قلبه وروحه فيه ، وهو ما يتضح على الفور لجميع من حوله. إذا رأيت رجلًا يتحدث بحماس شديد عن شيء يهتم به ، فقد يكون من برج العقرب. ولكن شغفه يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين - فهو يحب بشغف ، ويكره بشدة. ليس هناك أرضية مشتركة.

من المعروف عن برج العقرب انه انتقامي وغير قادر على الغفران.

شخصية اليوم في علم الفلك

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية اليوم، إذا كنت مولودا في يوم 24 أكتوبر ذلك يعني أنك ملهم ولديك حس اجتماعي وموهبة تحليلية. أنت أيضا لديك موهبة ابتكارية واستعداد للتضحية والتفاني ، وتتعلق بالقيم وتتمسك بها.

نصيحة

 هذا الوقت ، بالنسبة لك ، بالنسبة لك ، فإن الطريقة التي تم حلها بالنسبة لك تمثل بالتشتت والتشوش ، ومع ذلك ، قد تكون اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

الأبراج العقرب الأبراج المثيرة للجدل صفات برج العقرب للرجل شخصية اليوم في علم الفلك نصيحة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة.. حظك اليوم وماذا يقول تاريخ ميلادك..وتمرين يجعلك تنام في دقيقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23-10-2021 عاطفيا ومهنيا وصحيا

نشرة المرأة :حظك اليوم .. سائل ذهبي يقضي على قشرة الشعر .. مشروب أحذر تناوله

نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. فوائد الحليب البودرة للبشرة.. مشروب خارق يحرق الدهون

ترشيحاتنا

أسامة نبيه: مستعد للقيام بدور الرجل الأول في الزمالك

التنمية المحلية تكشف قيمة رسوم النظافة فى المنظومة الجديدة .. فيديو

4 إختصاصات لهيئة الدواء المصرية وفقا للقانون .. تعرف عليها

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 24- 10- 2021

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام ويمنع دخول الملائكة؟.. الإفتاء تجيب

الشرطة الألمانية تكتشف محاولة تهريب عشرات العراقيين بطريقة غريبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

لفتة طيبة من آجاي تجاه النادي الأهلي .. اعرف السبب

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

حقيقة سقوط أمطار حمضية على مصر بسبب بركان "لابالما"

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

بينها أمريكا وألمانيا..أول رد من الدول الـ10 على طرد أردوغان سفرائها

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

اعتقاد خاطئ في قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

47 % يصوتون له.. ذا روك يحسم الجدل حول ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تكلفته 7.5مليار.. أول صور لأضخم قارب شراعي في العالم لمالكه جيف بيزوس

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ