عاجل
فيلكس : حسام حسن أفضل من لعبت بجواره ولن أنسى ذكرياتي مع الأهلي فيليكس: موسيماني يستحق الصبر.. وأتمنى تدريب الأهلي يوماً شريف إكرامي: الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد انتهاء مسيرتي الكروية.. والقطبان هما الأفضل في افريقيا أخبار التعليم|البحوث الفلكية تكشف أسوأ سيناريوهات تأثير بركان لابالما على مصر.. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس.. اختيار 17 باحثا ضمن أفضل علماء العالم نشرة الصحة والمرأة .. أول تعليق من الشيف يسري بعد حادث السير ..وأجمل إطلالات هنادى مهنا تكشف عن إنقاص وزنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن.. الإفتاء توضح

حكم الرضاع
حكم الرضاع

“قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف”.. فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.

 

قالت دار الإفتاء، إنه  من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.


وأضافت الدار: إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.


وجهت إحدى السيدات سؤالا للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، تقول فيه "أرضع طفلي الصغير أمام إخوتي وصدري مكشوف فما الحكم".

وأجاب عمر هاشم، أن جسم المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، حتى إن البعض قال إن الأذنين عورة، وإن كانت ترضع الطفل أمام إخوتها من المحارم فلا شيء عليها ولا يمنعها من الاحتشام، أما إن كان هناك حضور للأجانب فعليها أن تغطي صدرها لأن ذلك حرام.

حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة .. إذا أرضعت امرأة إنسانًا مع بنت لها فإنه يكون أخًا للرضيعة التي ارتضع معها وباقي أخواتها؛ لأن الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك.


متى يحرم عليه جميع بناتها ؟


فإذا أرضعت المرأة طفلًا خمس رضعات أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهم أخواته، وقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

متى تحرم عليه التي رضعت معه فقط ؟
أما إن رضعت طفله من أمه معه ولم ترضع أخواتها، فيجوز له الزواج بإحدى إخواتها، مثلًا: علي عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونوا إخوة لمحمد؛ لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختًا لمحمد وأما أخواتها فلا؛ لأنهن لم يرضعن من أم محمد، أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعًا لا أخ للتي رضعت معه فقط، بل يكون أخًا لهن جميعًا؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعًا صاروا إخوة له، وهذا هو الفرق بين المسألتين.
هل يجوز أن أتزوج من أخت أخت أخي بالرضاعة ..الإفتاء تجيب.. فيديو
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته .

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟ لا يحرم على أخو الطفل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.

أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.

دار الإفتاء المصرية الرضاع احمد عمر هاشم هل يجوز أن أتزوج من أخت أخت أخي بالرضاعة يئة كبار العلماء

ترشيحاتنا

وفق برنامجه إحياء ليبيا.. عارف النايض يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

شريف إكرامي: نجحت في كسر رقم عصام الحضري

ثروة طائلة ومليارات الدولارات .. ايلون ماسك يربح الكثير من تسلا

مليون دولار سنويا.. نجم الفريق يقترب من تجديد عقده مع الزمالك.. فيديو

مهلة أخيرة لـ أشرف بن شرقي من الزمالك.. اعرف السبب

أخبار الرياضة .. موعد عودة الشناوي .. الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

رسالة قوية من الرئيس السيسي لوزير الري عن ملف المياه.. فيديو

ارتبط بـ 5000 امرأة.. حقن ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية بسبب علاقاته الجنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ