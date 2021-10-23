بيراميدز: افتقدنا الصفقات الجديدة أمام عزام التنزاني

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن مباراة عزام كانت صعبة للغاية واللقاء ظل حتى اللحظة الأخيرة غير محسوم في ظل التقدم بهدف وحيد، مشيرا إلى أن التوتر من النتيجة كان السبب في ضياع الكثير من الفرص السهلة.

شدد على أن الفريق يفتقد لجهود عناصر عديدة ومميزة من الصفقات الجديدة وكذلك بسبب الغيابات للإصابات وعودتهم ستساهم في ظهور الفريق بمستواه المعهود والصورة المميزة، ومع توالي المباريات سيظهر بيراميدز بأفضل صورة ممكنة.

أوضح أنه كان من الضروري تحقيق الفوز والتقدم خطوة في البطولة القارية والفوز مهم لأنه يمنح اللاعبين القوة ومع توالي اللقاءات سيظهر التجانس المطلوب ويظهر المستوى الحقيقي.

تأهل فريق بيراميدز إلى دور 32 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية عقب تحقيق الفوز على نظيره عزام التنزاني بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ملعب الدفاع الجوي فى إياب دور الـ32، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز علي جبر هدف تفوق نادي بيراميدز في الدقيقة 30 من خلال كرة عرضية من عبد الله السعيد من يسار منطقة الجزاء قابلها أحمد سامي برأسية ردت من الحارس ليجدها علي جبر المتمركز يمين منطقة الـ6 ياردات فسدد الأخير وتسكن الشباك

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على حضور مباراة بيراميدز وعزام في إياب دور ال٢٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.