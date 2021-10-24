الشرطة الألمانية تكتشف محاولة تهريب عشرات العراقيين بطريقة غريبة

اكتشفت الشرطة الألمانية 31 مهاجرا عراقيا غير شرعي يختبئون داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية عند ولاية مكلنبورج-فوربومرن وقامت بالقبض عليهم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلنت الشرطة الألمانية أن المهاجرين وهم 19 رجلا وامرأتين و10 أطفال لم يكونوا بحالة صحية جيدة.

وقالت الشرطة إن الأطفال كانوا يرتدون أحذية رطبة بالية وكانت أقدامهم ملفوفة بورق الألومنيوم (القصدير) وتعرضت لجروح جراء ذلك.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل اللاجئين إلى مركز شرطة باسفالك.

وأوضحت الوكالة أن الشاحنة البولندية كانت قد عبرت الحدود في بلانكنسي في منطقة فوربومرن-جرايفسفالد، وأوقفتها الشرطة الفيدرالية في بلدة بوك صباح السبت.

واحتجزت الشرطة قائد الشاحنة البالغ من العمر 34 عاما، حيث سيخضع للتحقيق بتهمة التهريب.

وعثرت الشرطة أثناء تفتيش المهرب البولندي على سكين كبيرة بيد واحدة وغطاء رأس ضد العواصف ارتداه للتمويه.

وحاول المهاجرون العراقيون بجهد كبير الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس منذ شهور، وذلك هرباً من الأوضاع المعيشية الصعبة وغير الآمنة التي يعيشون بها في العراق.

كما استخدموا أيضا الطريق عبر بولندا إلى ألمانيا.

وتتهم حكومتا ألمانيا وبولندا حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بنقل اللاجئين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة.

وأعلن لوكاشينكو في نهاية مايو الماضي أنه لن يمنع المهاجرين من مواصلة السفر إلى الاتحاد الأوروبي - كرد فعل على العقوبات الغربية المشددة ضد الجمهورية السوفيتية السابقة.