أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة عن استمرار حملات النظافة وإزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورفع معدلات الأداء .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعات الميدانية المستمرة والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بكافة الأحياء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد حي شمال تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة من أجل الحفاظ على البيئة وإظهار المظهر الحضاري بجميع مناطق الحي المختلفة والتي استهدفت اليوم كافة الشوارع المحيطة بمعبد الكرنك، حيث أسفرت الحملة عن رفع ٥ طن مخلفات وأتربة وكنس الأتربة الناعمة، بالإضافة إلى أعمال غسيل الأرصفة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا على البيئة وصحة المواطن.

رئيس مدينة الأقصر : حملات مكثفة لأعمال النظافة والحفاظ على البيئة

رئيس مدينة الأقصر : حملات مكثفة لأعمال النظافة والحفاظ على البيئة

رئيس مدينة الأقصر : حملات مكثفة لأعمال النظافة والحفاظ على البيئة

رئيس مدينة الأقصر : حملات مكثفة لأعمال النظافة والحفاظ على البيئة