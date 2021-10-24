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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس «المصرية العامة للتنشيط السياحي» يتفقد مكاتب الهيئة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تفقد اليوم الأحد، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على سير العمل بها، ثم عقد اجتماعاً موسعاً مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل علي تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحي لمصر.

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وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، بالاضافة الى الاستعدادات للاحتفالية الكبري المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الاقصر، ودور مكاتب الهيئة في تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب بالسادة الضيوف.

كما تم استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والثقافي والأثري لدى المواطنين  بمحافظة الأقصر.

الجدير بالذكر إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء  عمرو القاضي مع قيادات مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة منذ سبتمر الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.
 

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