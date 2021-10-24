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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التيسير على المواطنين.. تعليمات من صحة مطروح خلال التطعيم بلقاح كورونا

إجراءات احترازية
إجراءات احترازية مستمرة بمطروح

تابع الدكتور محمد علي المتولي  وكيل وزارة الصحة بمطروح  الفرق الطبية الثابتة والمتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا،  لمتابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا .

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وشدد على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، موجهاً الفرق الطبية المشاركة في التطعيم بالتيسير على المواطنين  .

وأوضح الدكتور محمد علي  بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، .

وأشار  إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة  قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وأضاف أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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