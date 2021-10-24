تعرف على نتائج القوافل الطبية العلاجية المجانية بمركز براني

توقيع الكشف الطبي علي أكثر من ٦٩١ فى القافلة الطبية ببرانى

انتهى بمحافظة مطروح تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أبو غليلة بمركز براني ، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكد الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة بمطروح ان القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة-أنف و أذن كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح أن القافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٦٩١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وتقدم بالشكر و للدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.

وأشار على حرص القيادة السياسية علي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و تحت رعاية السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .