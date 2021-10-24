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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة بمستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة|صور

محافظ الجيزة ورئيس
محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، بمستشفى ثابت ثابت الجامعي للأمراض المتوطنة، في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال إنشائها.

رافق رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة خلال الجولة، عميدة كلية طب قصر العيني ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى ثابت ثابت، ومسؤولو الشركة المنفذة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه من المقرر الإنتهاء من الأعمال المتبقية وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر المقبل، وستضم المرحلة الأولى 48 غرفة مزدوجة بطاقة استيعابية 96 سريرا، وعدد 96 غرفة فردية بطاقة استيعابية 96 سريرا، وعدد 34 غرفة عزل، وعدد 2 غرفة عمليات رئيسية، وغرفة عمليات طوارئ، وعدد 2 غرفة مناظير طواريء، وعدد 4 غرف مناظير عادية، وعدد 10 حمامات، و 8 غرف ممرضات، و 8 صيدليات، و 8 غرف مخازن.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد استكمال الأعمال بمستشفى ثابت ثابت سيصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية، مشيرًا إلى دعم واهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الأعمال المتبقية بالمستشفى حيث وجه السيد رئيس الجمهورية في وقت سابق بتمويل مالي للمستشفى يُقدر بنحو 400 مليون جنيه من  لاستكمال 90% من المستشفى.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن العمل بمستشفى ثابت ثابت يسير وفق الجدول الزمني المحدد لينضم هذا الصرح إلى 3 صروح طبية تقام في نطاق محافظة الجيزة وهي مستشفى ثابت ثابت بالهرم، ومستشفى الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، والمجمع الطبي للأطفال (أبو الريش الجديد) بمدينة 6 أكتوبر.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية تحقيق أقصى استفادة من مستشفى ثابت ثابت في أقرب وقت والانتهاء من المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه جامعة القاهرة والدور المهم في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

كما أكد محافظ الجيزة، أن مستشفى ثابت ثابت تعد إضافة قوية للصروح الطبية بالمحافظة لما تتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة تجعلها تقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطنو محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقي دعما كبيرا من قبل أجهزة الدولة خاصة مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة وتخطي التعداد السكاني للمحافظة 10 ملايين مواطن بالإضافة إلى المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى الأمر الذي يستدعى توفير الخدمات الصحية ودعمها على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مباني، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية، ويجرى حاليًا استكمال الخرسانات وجميع أعمال التشطيبات وإنشاء قسم للأبحاث الاكلينيكية بسعة 10 غرف، وقسم للاستقبال والطواريء، وقسم للعناية المركزة، وقسم للأشعة، وقسم للعناية المركزة جراحة، وقسم إقامة مرضى، وقسم للغسيل الكلوي، والمعامل والصيدلية، ومدرسة تمريض، وأقسام إقامة المرضى، ومعمل CDC، ومعامل متخصصة ومدرجات سعة 250 فردا، علاوة على الفرش والتجهيزات الطبية واستكمال المرافق والخدمات الحيوية والفرش الطبي والأجهزة.

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اللواء احمد راشد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مستشفى ثابت ثابت محافظ الجيزة

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