الرئيس يدعو الجميع إلى الانخراط البناء في فعاليات الدورة الرابعة للأسبوع القاهرة للمياه.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يدعو الجميع إلى الانخراط البناء يتسم بالموضوعية والشفافية فى فعاليات الدورة الرابعة للأسبوع القاهرة للمياه.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021، لقد تبنينا الرؤية الشاملة لمصر 2030، فى برنامج وطني طموح، يخاطب كافة مناهج الحياة، ولكن هناك الأولوية القصوى للتنمية المستدامة المعنى بالمياه، كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية، حتى عام 2037، وذلك عن طريق تعيين تكلفة مبدئية تقديرية، تصل إلى 50 مليار دولار.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أنه يتم مضاعفة التكلفة، نتيجة معدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية، ومنها: تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وتنمية موارد مائية جديدة لتحلية مياه البحر وترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.