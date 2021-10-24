الرئيس السيسي: نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترًا سنويًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تبنّت مشروعاً قومياً لتبطين الترع والتحوّل لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021، نصيب الفرد من المياه فى مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً.



وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أن مصر من أكثر الدول جفافاً فى العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدى للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أننا تطلعنا للتوصل فى أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية مُتوازنة ومُلزمة قانونًا بشأن سد النهضة.