بعد حكم المحكمة.. مرتضى منصور يتخذ 3 قرارات عاجلة خاصة بـ الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.

وكانت طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

واتخذ المستشار مرتضي منصور، ثلاث قرارات حاسمة بعد خروجه من جلسة المحكمة

القرار الأول : الحفاظ على استقرار الفريق الأول ورفض تولى المهمة في الوقت الحالي على أن يقوم بالعودة لمكانه عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري .

القرار الثاني : الابقاء علي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علي رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك خصوصا بعد حصده لقب بطولة الدورى العام الماضي وأداء الفريق في انطلاقة بطولة دورى أبطال أفريقيا .

القرار الثالث: لا شيء يمنع دخول مرتضى منصور الانتخابات القادمة لنادي الزمالك ولكن لم يتخذ قراراً حاسماً حول خوضه الانتخابات القادمة حسب تصريحاته .

رد وزارة الشباب والرياضة

في سياق آخر أكدت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تنتظر الصيغة النهائية للحكم القضائى الذى حصل عليه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق لدراسته بشكل كامل.

وأكمل المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه بمجرد الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى ستتم إحالته للشئون القانونية بالوزارة لدراسته سريعًا واتخاذ القرار المناسب.



وأوضحت الوزارة أنها دائمًا تهدف إلى الصالح العام لكافة الأندية المصرية ومن بينها نادى الزمالك مثلما فعلت طوال المرحلة الماضية.