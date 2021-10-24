مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه بشأن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة .

وأكد مرتضى منصور في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن كارتيرون مستمر مع الفريق ولن يرحل خلال الفترة القادمة مشددًا أنه هو من تعاقد معه خلال فترة ولايته الأولى.

وأضاف أن كارتيرون نجح مع الفريق وتوج ببطولة الدوري المصري مشددًا أنه لن يزعزع استقرار الفريق.

وتابع أن خطته خلال الفترة القادمة هو تجديد عقود اللاعبين على رأسهم طارق حامد وأشرف بن شرقي.

في سياق آخر أكدت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تنتظر الصيغة النهائية للحكم القضائى الذى حصل عليه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق لدراسته بشكل كامل.

وأكمل المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه بمجرد الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى ستتم إحالته للشئون القانونية بالوزارة لدراسته سريعًا واتخاذ القرار المناسب.



وأوضحت الوزارة أنها دائمًا تهدف إلى الصالح العام لكافة الأندية المصرية ومن بينها نادى الزمالك مثلما فعلت طوال المرحلة الماضية.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.

وكانت طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.