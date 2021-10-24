حكمة وجود الزوجين في نفس البيت أثناء عدة الطلاق.. أشرف الفيل يجيب

حكمة وجود الزوجين في نفس البيت أثناء عدة الطلاق.. سؤال تلقاه الشيخ أشرف الفيل أحد علماء الأزهر من سيدة تسأل عن حكمة وجود الزوجين في نفس البيت أثناء عدة الطلاق.

حكمة وجود الزوجين في نفس البيت أثناء عدة الطلاق

قال الشيخ أشرف الفيل أحد علماء الأزهر ، إن فترة العدة هي استكمال لحالة الطلاق، وإن الزوجة في فترة العدة تظل في حكم زوجها، ومازالت كل المتعلقات بينهم موجودة، حتى أنها ترث في الزوج إذا توفي وهي في فترة العدة.

وأضاف الشيخ أشرف الفيل، خلال لقاء على قناة "النهار"، أن ذلك يكون في حالة الطلاق الأول والثاني، أما الثالث فهي محرمة عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " صدق الله العظيم.

ونوه الشيخ أشرف الفيل، أن هذه الفترة تكون فرصة للعودة، أو فرصة للزوجة للبحث عن مسكن جديد، ويلتزم الزوج فيها بنفقته على زوجته.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزوج من حقه أن يقيم مع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في شقة واحدة، لأنه قد يراجعها في فترة العدة.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه إذا انقضت عدة المرأة المطلقة فإنه لا يجوز لهذا الزوج أن يقيم معها في شقة واحدة، لأن علاقة الزوجية انتهت تماما بينهما وصار الزوج شخصا أجنبيا.

وأشار إلى أن القاضي لو حكم للمطلقة بالشقة وصدر حكم التمكين لها، فلا يجوز لهذا الزوج العيش في هذه الشقة مع المطلقة بعد انتهاء فترة العدة، سواء كان له مسكن آخر أم لا؟.

أين تقضي المرأة عدة الطلاق

قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا أنه يجب على المعتدة أن تقضي زمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، ولا يحل لها أن تخرج من هذا المنزل إلا لعذر، والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحقّ الشرع في التزام بيت العدة.

وأضافت دار الإفتاء: "لا يحلّ للسائل أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضي منها شرعًا، وانقضاء العدة إما أن تكون برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملًا، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات اليأس، فإذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر كانت الزوجة أجنبيةً من الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا في مكان واحد؛ لصيرورة كلٍّ منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيًّا عن الآخر"

أحكام عدة المرأة المطلقة



قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.

وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.



وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.