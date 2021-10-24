لتنفيذ مترو الأنفاق.. التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الهرم.. شاهد

جهزت محافظة الجيزة تحويلة مرورية جديدة لحركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) في اطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق بمحافظة الجيزة وما يستلزم من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية وهي كالاتي:

السير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي " موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية، ثم الدخول يمينا (أجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية).

ويتم الدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله .