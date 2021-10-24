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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ مترو الأنفاق.. التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الهرم.. شاهد

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم

جهزت محافظة الجيزة تحويلة مرورية جديدة لحركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) في اطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق بمحافظة الجيزة وما يستلزم من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية وهي كالاتي:
السير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي " موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية، ثم الدخول يمينا (أجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية).

ويتم الدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله .

محافظة الجيزة محور اللبينى شارع الأهرام طريق المريوطية الخط الرابع لمترو الأنفاق غلق كلي لشارع الأهرام ميدان الجيزة طريق شارع نعمة الله

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