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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..اشتباكات في الزمالك عقب عودة مرتضي منصور..مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

 

اقترب الرحيل؟.. مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول تصل إلى طريق مسدود
 

أكد تقرير صحفي، أن مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده، وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح وممثليه، لتجديد عقد النجم المصري، وصلت إلى طريق مسدود.

 

رغم تفوق محمد صلاح.. مانشستر يونايتد يهزم ليفربول "تسويقيا" قبل موقعة اليوم
 

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية بين مانشستر يونايتد، وليفربول اليوم الأحد في الخامسة والنصف مساء، على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل
 

يطرت حالة من الفوضي داخل نادي الزمالك عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور الذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.

ودخل بعض الموظفين القدامي من أنصار المستشار مرتضى منصور ، وبعض القيادات الوظيفية في  اشتباكات لفظية والأيدي .


وظهر عدد كبير من الموظفين الموقوفين ، وبدأت حالة من الخلافات والارتباك بسبب تهكم البعض عليهم وتهديدهم بإقالتهم عقب عودة مرتضي منصور رسميا وتسلمه زمام الأمور .

وطالبت الدعوى،  التي رفعها مرتضى منصور بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

 

لأول مرة.. الكشف عن سر فشل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس
 

كشفت صحيفة “ لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، “لأول مرة”، تفاصيل اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، بالتعاقد مع النجم  المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الحالي، في عام 2013.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن  فيديريكو تشيروبيني “المدير الرياضي الحالي لـ يوفنتوس”، عرض على إدارة البيانكونيري في 2013 “كان يعمل كشافًا للنادي الإيطالي في ذلك الوقت”، التعاقد مع محمد صلاح من بازل السويسري في 2013، حيث كان يبلغ النجم المصري، 21 عاما، في ذلك الوقت.

وأوضحت الصحيفة، أن فيديريكو تشيروبيني، رشح كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الحالي، على إدارة البيانكونيري، في نفس العام أيضًا “عندما كان يلعب النجم البلجيكي في صفوف فيردر بريمن الألماني"، إلا أن إدارة السيدة العجوز رفضت، لأنها تريد الاستثمار في لاعبين أصحاب خبرات كبيرة.

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أخبار الرياضة..اشتباكات في الزمالك عقب عودة مرتضي منصور..مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

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