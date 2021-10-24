عمر كمال بـ تيشرت الزمالك فى مدرجات مبارة الريال وبرشلونة ..شاهد

نشر الفنان عمر كمال عدة صور لها عبر موقع موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهر فيها وهو بمدرجات استاد الـ كامب نو اثناء مشاهدته مبارة ريال مدريد وبرشلونة المقامة حاليا ، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وعلق عمر كمال، على الصور قائلا: “ برشلونة & ريال مدريد ”.

و تقدم فريق ريال مدريد على برشلونة بالهدف الأول، في المباراة التي تجمعهما عل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

أول فرص المباراة كانت لريال في الدقيقة 21 عن طريق فينسيوس جونيور حيث تلاعب البرازيلي لكنه سقط في منطقة الجزاء، دون أي تدخل من أحد.

في الدقيقة 24، انفرد فينسيوس بمرمى برشلونة أيضا، وراوغ الحارس تير شتيجن ، وسددها خارج المرمى، لكن حكم المباراة، احتسبها تسلل في النهاية.

بعدها بدقيقة فقط، أهدر سيرجينو ديست هدفا محققا لـ برشلونة، حيث جاءت له الكرة أمام المرمى دون رقابة من أحد، لكنها سددها فوق مرمى كورتوا بشكل غريب.

جاء هدف ريال مدريد الأول، من تسديدة صاروخية لـ ألابا في الدقيقة 32، من المباراة، من الجانب الأيسر.

برشلونة كان قريبا من إدارك التعادل سريعا، في الدقيقة 35، من كرة رأسية، لكنها مرت بجانب القائم.

كاد ريال مدريد يعزز تقدمه بهدف ثانٍ، من كرة عرضية من الجانب الأيسر من كريم بنزيما، سددها توني كروس، لكنها اصطدمت بدفاع برشلونة، وتحولت إلى ركلة ركنية.