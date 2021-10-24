عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبناء الفنانين يقتحمون المجال.. زينة أشرف عبد الباقي مخرجة وابنة روجينا ممثلة

ابنة أشرف عبد الباقى
ابنة أشرف عبد الباقى

اقتحم عدد من أبناء الفنانين، مجال آبائهم في الفترة الأخيرة، وحرص عدد من النجوم على تقديم أبنائهم بشكل إيجابي في الساحة الفنية، بل وقرروا أن يثقلوا عملهم بالدراسة أيضا؛ وهو الأمر الذي أعلن عنه كلا من النجمين: أشرف عبد الباقي، وروجينا؛ خلال ظهورهما مع ابنتيهما في مهرجان الجونة. 

ونرصد فى التقرير التالي، أبرز أبناء النجوم الذين دخلوا عالم الفن بشكل عام. 

زينة أشرف عبد الباقى

ظهر الفنان أشرف عبد الباقى مع ابنته زينة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى واعلن عبر إحدى القنوات الفضائية مع الاعلامية بوسى شلبى عن دخول ابنته عالم الفن ولكن من باب الاخراج حيث اثقلت موهبتها بالدراسة فى جامعات بالخارج. 

 

وقالت ابنة أشرف عبد الباقى إن التمثيل لا يستهويها، وإنها تفضل ان تكون خلف الكاميرا اكثر من كونها أمامها. 

ابنة أشرف عبد الباقى 

ابنة روجينا 

بينما روجينا اعلنت عن دخول ابنتها عالم التمثيل وذلك بعد ظهورها معها ايضا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى وبصحبتهما زوجها أشرف زكى نقيب الممثلين.

 واكدت ان ابنتها تهوى التمثيل ولذلك فانها ستثقل موهبتها من خلال الدراسة فى دبي. 

وقالت روجينا ان ابنتها تمتلك قدرات تمثيلية عالية خاصة وأنها من عائلة فنية كبيرة حيث أن عمتها ماجدة زكى، ووالدها نقيب الممثلين، وشقيقتها مخرجة. 

ابنة روجينا 

ملك وليلى احمد زاهر

أصبحت ليلى وملك أحمد زاهر لديهما العديد من التجارب الفنية، واستطاعتا تقديم نفسيهما للجمهور من خلال ادوار مختلفة، وساعدهما فى ثقل موهبتها؛ دخول المجال منذ الصغر، فضلا عن ان والدهما هو الفنان احمد زاهر. 

ياسين أحمد السقا 

كما ظهر الفنمان احمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الاخيرة ومعه عائلته وابنه ياسين اوالذى كشف عن نيته دخول عالم الفن بقوة واستكمال مسيرة والده احمد السقا فى عالم الاكشن تحديدا وهو الامر الذى اعرب السقا فيه عن سعادته مؤكدا ان عليه النصح والارشاد فقط وقبل كل ذلك ان يثقل هذه الموهبة بالدراسة والتعلم قبل ان يخوض اى تجربة. 

نور خالد النبوى

كما ظهر لاول مرة ابن الفنان خالد النبوى "نور" وذلك ضمن ابطال مسلسل "الاختيار 2" والذى عرض فى رمضان الماضى وقدم نور دور ضابط اخذ لقب “اسد الصحراء” بسب شجاعته وانضم إلى فرقة المهام القتالية فى القطاعات الخاصة وتم اختياره ليكون اصغر ضابط يشارك فى المهام الصعبة وفى النهاية استشهد.

اشرف عبد الباقي روجينا ليلي احمد زاهر احمد زاهر احمد السقا خالد النبوى

موضوعات متعلقة

رشيد عساف : مشاهد تعذيبى فى السجن بفيلم المطران الأصعب

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

محمد حماقى يحتفل بـ البومه الجديد فى بث مباشر الثلاثاء

300 ألف جنيه إيرادات 9 أفلام فى يوم بـ دور العرض السينمائي

شاهد... ابنة أشرف عبد الباقي تخطف الأنظار وتعلن دخول عالم الفن

رشيد عساف لـ "صدى البلد": رفضت تقديم شخصية صدام حسين| لهذا السبب

أخبار الفن .. حالة صلاح السعدنى الصحية .. التحرش بـ بشرى 3 مرات.. محمد عبده : فرحت برؤيا موتي

إليسا تثير الجدل بارتداء درع واقية بحفلها في العراق | شاهد

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

للعام الثاني على التوالي.. اختيار أستاذ بـ علوم الأزهر بأسيوط من أفضل علماء العالم

هارتك محمد صلاح في مانشستر يونايتد..الكاف لـ الفرعون:ننتظر تألقك وليس لدينا صور لاضافتها

إخماد حريق في جراج شركة النيل لحليج الأقطان بالغربية

بسبب تغير المناخ.. تحذيرات من انهيار أمن واستقرار العالم

البرهان: نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإستكمال هياكل السلطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

هاتريك وأسيست للفرعون..محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح اليونايتد بخماسية في حضور رونالدو

الصحة تكشف أبرز الأعراض على متلقي لقاح كورونا

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

بعد هاتريك في شباك اليونايتد .. 8 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بحضور رونالدو

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

تدريبات جوية نوعية بين مصر واليونان.. تفاصيل

فيديو

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

تنفيذ رمايات.. تواصل فعاليات التدريب المصرى السودانى حارس الجنوب ــ 1

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ