أبناء الفنانين يقتحمون المجال.. زينة أشرف عبد الباقي مخرجة وابنة روجينا ممثلة

اقتحم عدد من أبناء الفنانين، مجال آبائهم في الفترة الأخيرة، وحرص عدد من النجوم على تقديم أبنائهم بشكل إيجابي في الساحة الفنية، بل وقرروا أن يثقلوا عملهم بالدراسة أيضا؛ وهو الأمر الذي أعلن عنه كلا من النجمين: أشرف عبد الباقي، وروجينا؛ خلال ظهورهما مع ابنتيهما في مهرجان الجونة.

ونرصد فى التقرير التالي، أبرز أبناء النجوم الذين دخلوا عالم الفن بشكل عام.

زينة أشرف عبد الباقى

ظهر الفنان أشرف عبد الباقى مع ابنته زينة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى واعلن عبر إحدى القنوات الفضائية مع الاعلامية بوسى شلبى عن دخول ابنته عالم الفن ولكن من باب الاخراج حيث اثقلت موهبتها بالدراسة فى جامعات بالخارج.

وقالت ابنة أشرف عبد الباقى إن التمثيل لا يستهويها، وإنها تفضل ان تكون خلف الكاميرا اكثر من كونها أمامها.

ابنة أشرف عبد الباقى

ابنة روجينا

بينما روجينا اعلنت عن دخول ابنتها عالم التمثيل وذلك بعد ظهورها معها ايضا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى وبصحبتهما زوجها أشرف زكى نقيب الممثلين.

واكدت ان ابنتها تهوى التمثيل ولذلك فانها ستثقل موهبتها من خلال الدراسة فى دبي.

وقالت روجينا ان ابنتها تمتلك قدرات تمثيلية عالية خاصة وأنها من عائلة فنية كبيرة حيث أن عمتها ماجدة زكى، ووالدها نقيب الممثلين، وشقيقتها مخرجة.

ابنة روجينا

ملك وليلى احمد زاهر

أصبحت ليلى وملك أحمد زاهر لديهما العديد من التجارب الفنية، واستطاعتا تقديم نفسيهما للجمهور من خلال ادوار مختلفة، وساعدهما فى ثقل موهبتها؛ دخول المجال منذ الصغر، فضلا عن ان والدهما هو الفنان احمد زاهر.

ياسين أحمد السقا

كما ظهر الفنمان احمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الاخيرة ومعه عائلته وابنه ياسين اوالذى كشف عن نيته دخول عالم الفن بقوة واستكمال مسيرة والده احمد السقا فى عالم الاكشن تحديدا وهو الامر الذى اعرب السقا فيه عن سعادته مؤكدا ان عليه النصح والارشاد فقط وقبل كل ذلك ان يثقل هذه الموهبة بالدراسة والتعلم قبل ان يخوض اى تجربة.

نور خالد النبوى

كما ظهر لاول مرة ابن الفنان خالد النبوى "نور" وذلك ضمن ابطال مسلسل "الاختيار 2" والذى عرض فى رمضان الماضى وقدم نور دور ضابط اخذ لقب “اسد الصحراء” بسب شجاعته وانضم إلى فرقة المهام القتالية فى القطاعات الخاصة وتم اختياره ليكون اصغر ضابط يشارك فى المهام الصعبة وفى النهاية استشهد.