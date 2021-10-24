وزير الشباب والرياضة عن عودة مرتضى منصور: نحرص على عدم حدوث مشاكل

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على عودة المستشار مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، بعدما صدر حكم قضائي بذلك اليوم الأحد.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لمراسل برنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد": “وزارة الشباب والرياضة تلتزم بالقرارات والأحكام القضائية، وتتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك”.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "هناك لجنة قانونية نلجأ إليها للإستشارة فيما يتعلق بالقضاء، وبقدر المستطاع سنكون حريصين علي عدم حدوث مشاكل".



وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.