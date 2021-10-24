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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مباريات اليوم.. 14 فريقا تصعد لـ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال افريقيا
دوري أبطال افريقيا

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي ضيفه نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد في مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا .

كما تأهل فريق الهلال السوداني إلي دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بعد الفوز علي ريفرز يونايتد النيجيري.

 وصعد فريق حورويا الغيني لدور المجموعات بعد الفوز علي الملعب المالي بهدفين مقابل هدف.

 

وبعد صعود تلك الفرق؛ يصبح هناك 14 فريقا تأهلت لـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهم:-


الأهلي المصري - الزمالك المصري - أمازولو الجنوب أفريقي - بترو أتلتيكو الأنجولي - ساجرادا أسبرانسا الأنجولي - النجم الساحلي التونسي - المريخ السوداني - الرجاء المغربي - الترجي التونسي - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - جوانينج جالاكسي البوتسواني - وفاق سطيف الجزائري - الهلال السوداني - حورويا كوناكري الغيني.

الزمالك الاهلى المصري دوري ابطال افريقيا الجزائر الهلال السوداني النجم الساحلي المريخ السوداني النجم الساحلي التونسي

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