أخبار الفن: حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني .. ومحمد رمضان يستقر على اسم مسلسله

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها عن عمرو دياب ودينا الشربيني وعن محمد رمضان وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

علم صدى البلد أن كل محاولات الصلح بين الفنانة دينا الشربيني والمطرب عمرو دياب باءت بالفشل في ظل تمسك الأخير بقرار الابتعاد.

أقيم حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الثالثة، اليوم الأحد، في الدورة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، وذلك بمسرح المتحف القومي للحضارة المصرية.

أعلن النجم العالمي إيد شيران عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية.

أعلنت المخرجة هالة خليل، عن تعرضها لإصابة في عينها اليسرى، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

استقر الفنان محمد رمضان، بشكل مبدئي على اسم "مشوار لحد هناك" ليكون اسما لمسلسله الجديد يخوض به المارثون الرمضاني المقبل ، مع الفنانة دينا الشربيني .

كشفت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوة صدى البلد؛ عن اتجاهها في الفترة الأخيرة لاستخدام الفيس بوك .