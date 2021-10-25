أخبار الفن: حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني .. ومحمد رمضان يستقر على اسم مسلسله

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها عن عمرو دياب ودينا الشربيني وعن محمد رمضان وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح
علم صدى البلد أن كل محاولات الصلح بين الفنانة دينا الشربيني والمطرب عمرو دياب باءت بالفشل في ظل تمسك الأخير بقرار الابتعاد.
تكريم صلاح عبد الله واسم سمير غانم.. أبرز لقطات افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
أقيم حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الثالثة، اليوم الأحد، في الدورة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، وذلك بمسرح المتحف القومي للحضارة المصرية.
إصابه النجم العالمي إيد شيران بـ فيروس كورونا
أعلن النجم العالمي إيد شيران عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية.
رب العرش نجاني.. تعرض مخرجة شهيرة لإصابة في عينها
أعلنت المخرجة هالة خليل، عن تعرضها لإصابة في عينها اليسرى، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
"مشوار لحد هناك".. محمد رمضان يستقر على اسم مسلسله الرمضاني بشكل مبدئي
استقر الفنان محمد رمضان، بشكل مبدئي على اسم "مشوار لحد هناك" ليكون اسما لمسلسله الجديد يخوض به المارثون الرمضاني المقبل ، مع الفنانة دينا الشربيني .
تحس إنك في الشارع.. دينا فؤاد تكشف سبب اتجاهها لاستخدام الفيس بوك
كشفت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوة صدى البلد؛ عن اتجاهها في الفترة الأخيرة لاستخدام الفيس بوك .