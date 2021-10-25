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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة المخرج محمد فاضل للدراما بعد غياب 10 سنوات

المخرج محمد فاضل
المخرج محمد فاضل

 يعود المخرج محمد فاضل  إلى الدراما بعد غياب 10 سنوات حيث اتفق مع شركة العين للإنتاج على تنفيذ مسلسل الضاحك الباكي نجيب الريحاني لصالح الشركة المتحدة ومن تأليف الكاتب والإعلامي محمد الغيطي وتستعد الشركة المنتجة بتوفير أفضل العناصر الفنية والتقنية واحدث أدوات صناعة الدراما العالمية.

 

و المسلسل لا يتناول فقط  سيرة الريحاني منذ طفولته حتى رحيله ولكنه يرصد بالتفصيل تاريخ مصر خلال أكثر من نصف قرن ويستعرض الأحداث الوطنية وكيف كانت مصر في عصرها الذهبي مناوئة الفن والإبداع وقبلة كل الجنسيات كما يؤكد على محور الوحدة الوطنية والتسامح الديني وقبول الآخر وهي القيم والمبادئ التي قامت عليها سبيكة المجتمع المصري المتحضر  كأحد أهم قوة الشخصية المصرية .

 

كما يرصد المسلسل الشخصيات الفنية والوطنية من مشاهير المرحلة والذين شكلوا قوة مصر الناعمة ومكانتها بين العالم لتذكير الأجيال الجديدة وتشكيل وعيهم بتاريخ ونهضة الأمة المصرية.


وقد أبدت الشركة المتحدة كل الترحيب والاستعداد لإظهار العمل على أرقى مستوى وذلك حرصا من إدارتها الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي والمصرفي حسن عبدالله  وحرصا على التميز والجودة الفائقة في المنتج الدرامي والفني لتعود الدراما المصرية للريادة كما كانت في ظل منافسة شرسة على الشاشات العربية.

 

وسوف يعلن المخرج  محمد فاضل عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة حيث لم يستقر بعد على الممثل الذي يؤدي دور الريحاني او كاست الممثلين وما نشر عن ترشيح بعض الممثلين غير صحيح  ولكنه اختار الدكتورة سامية عبد العزيز للملابس والمهندس رمسيس نبيل سليم  للديكور وجاري اختيار الفنيين.

محمد فاضل المخرج محمد فاضل نجيب الريحاني محمد الغيطي الإعلامي محمد الغيطي

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