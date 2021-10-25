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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

صدى البلد

على غرار مباريات المنتخب القومي، امتلأت المقاهي المصرية، أمس ، عن آخرها انتظارا لمحبوب العرب الفرعون المصري محمد صلاح، ومتابعة اول مواجهة له مع الدون البرتغالي رونالدو، لتنتهي المباراة بنصر فرعوني كبير كان زعيمه "مو صلاح" بهاتريك تاريخي في مسرح الأحلام.

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صلاح يحفر اسمه في التاريخ

عقب المباراة، سيطر الملك المصري محمد صلاح على عناوين المواقع الصحفية الاجنبية، بعد الاداء الرائع الذي ظهر به اليوم في ملعب “اولد ترافولد”، وانفرد صلاح بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين الإفريقيين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، متخطيا ديديه دروجبا الذى تساوى معه ب ١٠٠ هدف، ثم تخطاه بعد وقت قليل، وأصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل لليفربول في 10 مباريات متتالية في كل البطولات، وهو أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافولد.

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تألق الفرعون على حساب الدون

في أول مواجهة جمعت فريقه بكريستيانو رونالدو، بعد انضمامه لمانشستر يونايتد، اظهر صلاح تألقا ليس بجديد، حيث صنع الهدف الأول وأحرز 3 أهداف، وجاء الهدف الأول لليفربول بقدم نابي كيتا، بعد أن قدم له محمد صلاح تمريرة سحرية حاسمة، في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 13، أحرز ديوجو جوتا الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يسجل صلاح 3 أهداف في الدقائق 38، 45+5، 50.

ولم يبرز نجم كريستيانو رونالدو في المباراة كثيرا، خاصة وأن الهدف الوحيد الذي سجله كان "تسلل"، وبالتالي لم يحتسب، كما توالت الحظوظ السيئة لمانشستر يونايتد، بعد أن نال الدون بطاقة صفراء، وبول بوجبا بطاقة حمراء أدت إلى طرده في الدقيقة 60.

 

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اسطورة هولندا يشيد بالفرعون

أبدى رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية، اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

وذكر خوليت، إنه واثق بأن صلاح سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم، معتبرا أنه الأحق بهذه الجائزة، معلقا أيضا على أزمة تجديد عقد النجم المصري مع ليفربول، يرى الهولندي أن صلاح يجب أن يتقاضى الراتب الذي يريده، وأبدى خوليت اعتقاده أن إدارة ليفربول يجب أن تعامل صلاح مثل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان حاليا وأسطورة برشلونة، ومثل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليا ويوفنتوس سابقا والهداف التاريخي لريال مدريد.

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صلاح يروي لحظات السعادة


قال صلاح عبر شبكة سكاي سبورتس، بعد المباراة التي سجل فيها “هاتريك” ضد فريق الشياطين الحمر: "شيء عظيم أن نفوز هنا بخماسية، كنا ندرك صعوبة المباراة لكننا فرضنا أسلوبنا منذ البداية".

وواصل: "أردنا تقديم مباراة جيدة وكنا جاهزين ذهنيا واستحوذنا على الكرة سعيد جدا بتسجيل الأهداف، وأسعد أكثر بصناعتها لزملائي".

واستكمل: "في الدوري الإنجليزي الممتاز نفكر في كل مباراة على حدة، وأن نفوز خارج ملعبنا.. منذ بداية الموسم نحاول الفوز بكل مباراة من أجل التتويج باللقب" وانهى حديثه قائلا: "كل اللاعبين لديهم أفضل جاهزية بدنية منذ بداية الموسم بين الشوطين قلنا لبعضنا البعض لابد ألا نتوقف في الشوط الثاني وأن نسجل أهدافا أكثر"

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سولشاير: ليفربول كان بلا رحمة

بنبرة حزينة منكسرة، عبر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن ضيقه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد ضيفه ليفربول، وقال النرويجي في مؤتمر صحفي: “حزين ومحبط وغاضب، مشاعري ليست مهمة بقدر ما علينا تطويره، وأن نحرص على عدم حدوث ذلك مرة أخرى، ليفربول كان بلا رحمة، والهدف الثالث كان بمثابة دق المسمار في النعش”.

وأضاف: "علينا العمل على عقلية اللاعبين، لا يوجد وقت للاستياء أو الشعور بالأسى، أمامنا مباريات كبيرة، هؤلاء اللاعبون أبعد ما يكونوا عن الاستسلام، رأيت تطورهم على مر السنين، بعد الهدف الرابع تأزم الموقف وبات علينا تسجيل هدف كل 15 دقيقة، أعرف أن هؤلاء اللاعبين قادرون على ذلك، لكن استقبال الرابع أنهى المباراة، إنه أسوأ يوم لي وأنا قائد لهؤلاء اللاعبين، لم نكن جيدين، لا يمكننا منح فريق مثل ليفربول هذه الفرص، ولسوء الحظ فعلنا".

وواصل "الأداء برمته لم يكن جيدا بما يكفي، أنا المسؤول لأننا نلعب في أرضنا، ضد ليفربول، لطالما لعبنا أمامهم بالطريقة ذاتها هنا، أن نضغط عاليا، واليوم استثمروا فرصهم مبكرا، وهو ما لم يفعلوه من قبل، أعتقد أن يونايتد عليه دائما فرض سيطرته على ملعبه، هذه الهزيمة أسوأ من خسارتنا أمام توتنهام 6-1 في الموسم الماضي، بكثير علينا تجاوز الأمر سريعا جدا"، وأردف: "المشجعون كانوا رائعين، نعرف أننا وصلنا للحضيض، لا يوجد أسوأ من ذلك".

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ليفربول يرفع رصيده

ارتفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف تشيلسي المتصدر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند 14 نقطة في المركز السابع، بعد الهزيمة بالخمسة، بأهداف كيتا، وجوتا، والفرعون المصري صاحب الهاتريك.

ثلاثية فرعونية محمد صلاح مسرح الأحلام رونالدو سولشاير رود خوليت الكرة الذهبية

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