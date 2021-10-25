أحمد فتحي : دائم التواصل مع الخطيب.. بيراميدز يستطيع المنافسة على جميع البطولات

قال أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن من الطبيعي منافسة فريقه على جميع البطولات نظرًا للإمكانيات التي يتمتع بها فريقه حاليًا.

وأضاف فتحي في تصريحات له عبر شاشة "النهار" :"لا يوجد أي شيء ينقصنا علينا الاجتهاد فقط للمنافسة على البطولات".

وعن تولي إيهاب جلال قيادة بيراميدز، كشف فتحي :"هدف إيهاب جلال الفوز فقط خاصة أن بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين، ما يميز إيهاب جلال لا يخذل اللاعب وفي (ظهر اللاعب)".

وحول أسباب تراجع أداء ونتائج بيراميدز في الموسم الماضي، رد :"ما يميزنا تواجد إيهاب جلال هذا الموسم، الجميع يتقبل كلامه ولا أحد يؤثر على قراراته، في الموسم الماضي لم نكن موفقين في بداية الموسم من الممكن أن تجلب صفقات كبيرة ولن تكون موفقًا لنرى باريس سان جيرمان والتعاقد مع ميسي".

وتحدث أحمد فتحي عن رحيله من الأهلي، قائلاً :"توفيق من عند ربنا إنني أرحل من الأهلي بهذه الطريقة، أنا في تواصل مستمر مع كابتن الخطيب، علاقتي معه جيدة، والأهلي ناديا".

وأنهى :"احساس صعب، لو فيه جمهور الأمر سيكون صعبًا، الموضوع ليس بالسهل أن تواجه أصدقائك السابقين، احساسي نفس الاحساس عندما كنت لاعبًا في الأهلي ولعبت ضد الإسماعيلي أدائي في أول مباراة كان سيئًا للغاية".

ورحل أحمد فتحي عن صفوف الأهلي في الصيف قبل الماضي بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء، لينتقل إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.