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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد كيلاني ضيف الحلقة المقبلة من برنامج"أبلة فاهيتا"

محمد كيلاني ضيف الحلقة المقبلة من برنامج "أبلة فاهيتا"

صدى البلد

روجت الصفحة الرسمية للدمية الكوميدية "أبلة فاهيتا" للحلقة الجديدة من برنامجها،وأعلنت عن تواجد الفنان محمد كيلاني،ضيف بحلقتها المقبلة.

ونشرت صفحة أبلة فاهيتا الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،صورة جمعتها مع الفنان محمد كيلاني،وكتبت معلقة من خلال الصورة:"الأرملة المرموقة لازم تحتضن الوجوة الشابة.. الخميس والجمعة الساعة ١١ بالليل لايڤ من #الدوبلكس ".
 

 

وطرح الفنان  محمد كيلانى على اليوتيوب والتطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أغنياته، بإسم "القلب الابيض" وهى أغنية ذات إيقاع سريع راقص ومبهج، ينافس بها فى موسم الصيف، وذلك بعد عودته الاستثنائية للغناء، منذ ابتعاده لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي.


كشف محمد  كيلانى عن اختياره وتحضيره لأغنية "القلب الابيض" منذ عام، وأشار بأنه قام بتعديلها أكثر من مرة حتى استقر على الشكل النهائى لها..

 

 وصرح محمد كيلانى : أعجبت بها لأنى وجدتها شبهى وكلماتها فيها تحدى، ومصارحة، ومواجهة.. أتمنى أن تصل إلى لجمهور وتنال إعجابهم، كما اعتادوا منى قبل غيابى. 


وأكد محمد كيلانى أن عودته للغناء من خلال خطة فنية، ستحمل العديد من المفاجآت، حيث قرر أن يعود لجمهوره بشكل مكثف، ويقدم مجموعة من الأغنيات على فترات متقاربة، كما سيقوم بتصوير أكثر من أغنية، هذا بالإضافة إلى مشاركته فى حفلات موسم الصيف.


أغنية "القلب الابيض" من غناء محمد كيلانى  كلمات منة القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ومن إنتاج شركة MusicYard ومن توزيع شركة Digital Sound.

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