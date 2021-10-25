اليوم.. علي الألفي يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا

يحيي الفنان علي الألفي، حفلاً غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.



ويعتبر هذا الحفل هو اللقاء الأول بين الفنان علي الألفي وفرقته وبين جمهور الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من الأغاني التراثية لفناني الزمن الجميل والتي اشتهر بغنائها في الحفلات ونالت استحسان الجمهور .

بالإضافة إلى باقة متنوعة من أجمل أغانيه مثل "إحساس بالونس" والبنت اللي سهرانة" و"تتر مسلسل آدم وجميلة" وغيرهم، كما يشتمل الحفل على مفاجأة للحضور حيث سيغني "الألفي" أغاني جديدة لأول مرة ليكون جمهور الأوبرا المستمع الأول لها



وتتاح تذكرة الحفل التي تبلغ قيمتها ١١٠ جنيهات داخل شباك التذاكر بدار الأوبرا المصرية