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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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منوعات

بيسارو المنهوبة.. متحف ألماني يعيد رسم لوحة سرقها النازيون

كميل بيسارو ، لوحة
كميل بيسارو ، لوحة ، ساحة في لاروش جويون (1867)

أعاد معرض "ألتي ناشيونال جاليري" في برلين، رسم لوحة الفنان الفرنسي كاميل بيسارو، التي سرقها النازيين ثم اشتراها مجددا، وتم شراء العمل من قبل المحامي اليهودي أرماند دورفيل.

 

ووفقا لموقع "ذا آرت نيوز بيبر" تم شراء العمل من قبل المحامي اليهودي أرماند دورفيل ، لكن ورثته أجبروا على بيعه في مزاد بفرنسا، وأعاد المعرض في برلين إعادة رسم لوحة لكاميل بيسارو واشترتها.

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وكان قد أُجبر ورثة المحامي اليهودي أرماند دورفيل، على بيعها بالمزاد في فرنسا عام 1942.

 

حصل دورفيل على اللوحة المرسومة في عام 1867، في باريس عام 1928. وتتكون مجموعته من حوالي 450 عملًا، منها لوحات لرينوار وبونارد وفويلارد وديلاكروا ومانيه، بعد أن احتل الجيش الألماني باريس عام 1940، وفر دورفيل إلى جنوب فرنسا ، وأخذ معه جزء من مجموعته.

 

توفي دورفيل في يوليو 1941 ، تاركًا ممتلكاته لإخوته الثلاثة وأربع بنات ، الذين تعرضوا أيضًا للاضطهاد كيهود في فيشي فرنسا.

 

باع ورثته ما تبقى من مجموعته في يونيو 1942 في مزاد في نيس ، لكنهم حُرموا من الحصول على العائدات ، والتي كانت تشرف عليها المفوضية العامة للجماعات، وفيما بعد تم ترحيل العديد من أفراد عائلة دورفيل وقتلهم في أوشفيتز.

 

كان قد زار بيسارو صديقًا فنانًا في لاروش جويون التي تقع في شمال باريس ، وفي عام 1867 رسم هناك مع بول جيليميه وبول سيزان، واشترى المتحف الوطني في برلين العمل في عام 1961 في معرض فني بلندن، وسيظل معروضًا في المتحف الوطني الألماني بعد أن وافقت العائلة على بيعه مرة أخرى إلى متحف برلين.

 

يقول رالف جليس ، مدير المتحف: "تُعد لوحة بيسارو هذه عملًا مهمًا لمجموعتنا لأنها تمثل خطوة مهمة نحو الفن الانطباعي ، وهو أحد المقتنيات الأساسية للمتحف، أشكر ورثة أرماند دورفيل على الثقة في هذه المؤسسة التي أظهرها هذا الاستحواذ".

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