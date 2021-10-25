شعرك يتساقط إليك ..أهم 3 مكملات غذائية يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي لنمو الشعر

من المؤكد أن اتباع نظام غذائي قوي يحتوي على عدد كبير من الأطعمة المفيدة لك إليك أهم العناصر الغذائية التي يجب يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي لوقف تساقط الشعر يقدمها موقع mindbodygreen

1. البروتين



يتكون شعرك من بروتين الكيراتين. يتكون الكيراتين ، مثله مثل جميع البروتينات، من مزيج من الأحماض الأمينية

للحصول على كمية كافية من البروتين والأحماض الأمينية، ستحتاج إلى تناول الدواجن واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ، وكذلك الحمص والعدس والشوفان والفول .

2. فيتامينات ب



يمكن لفيتامينات ب ، مثل البيوتين والنياسين ، أن تساعد في دعم نمو الشعر فهو يساعد في إنتاج الكيراتين

يمكنك زيادة تناول البيوتين عن طريق تناول اللحوم والأسماك والبيض والبذور والمكسرات وبعض الخضروات مثل البطاطا الحلوة والقرنبيط والسبانخ.

3. فيتامين د



فيتامين (د) هو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والمطلوبة لتكوين بصيلات الشعر بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) قد يتعرضون لتساقط الشعر ويستمر نقص فيتامين د ومن الواضح أن عدم تناول ما يكفي يمكن أن يكون له تأثير على صحة الشعر الطبيعي بشكل عام.

تحتوي بعض الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين د ، مثل الماكريل وسمك السلمون والسردين والبيض - ولكن تناولها بكميات كبيرة بما يكفي لتلبية متطلباتك الغذائية يمثل تحديًا. وبالتالي يجب تناول مكملات فيتامين (د) للحفاظ على صحة الشعر .