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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

دون سقف مالي محدد.. جامعة القاهرة تتخذ قرارا بعلاج الطلاب في مستشفياتها بالمجان

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  أن مجلس الجامعة اتخذ قرارا بعلاج الطلاب بمستشفيات الجامعة بالمجان وبدون سقف مالي محدد في مارس 2020، وذلك ضمن الدور المجتمعي للجامعة اتجاه طلابها.

وقال الدكتور الخشت، إن قرار جامعة القاهرة علاج الطلاب بالمجان لا يقتصر علي مستشفى الطلبة فقط، وإنما تلقي العلاج في جميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون خطاب من مستشفى الطلبة وبدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف طبقا لقانون تنظيم الجامعات، بعد إن كانت مستشفى الطلبة فقط هي المستشفى الوحيدة التي تستقبل الحالات المرضية للطلاب وتقدم لهم العلاج.

وكان قد أتاح قرار مجلس الجامعة أيضا العلاج لطلاب الجامعة بوحدات العلاج بأجر بدون خطاب تحمل تكاليف أو دفع مقدم، مع تحمل الجامعة لكافة التكاليف تنفيذا لقانون تنظيم الجامعات وذلك بالنسبة للخدمات غير المتوافرة بمستشفى الطلبة، و في حالة الطوارئ دون أي شرط، تسهيلًا على الطلاب وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان والحفاظ على صحتهم طوال فترة دراستهم بالجامعة.

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ويأتي القرار في إطار رعاية الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر، ولا يمكن التقصير في حقهم  سواء علي المستوي التعليمي أو الصحي، موضحا أن الجمهورية الجديدة تستهدف الشباب وبناء قدراتهم المختلفة لأنه الدور الأساسي للجامعة وهي تخريج شخصية متكاملة ليكون عنصر فعال في المجتمع والاندماج في مشروعاتها القومية.

جدير بالذكر أنه صدر مؤخرا حكم محكمة القضاء الإداري بشأن أحقية طلاب الجامعات تلقي العلاج بالمجان دون سقف مالي، وهذا الحكم لم ينصف الطلاب فقط لكنه انتصار للإنسانية، وكانت  جامعة القاهرة أول مؤسسة تطبق  علاج الطلاب بالمجان بقرار من مجلس الجامعة في مارس 2020، وذلك دون انتظار الحكم القضائي، وذلك ضمن الدور المجتمعي للجامعة اتجاه طلابها.

من جانب آخر  كان قد وجه الدكتور محمد الخشت، بعلاج  أحد الطلاب العراقيين المشاركين في ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي لوعكة صحية على مسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة أثناء مشاركته في فعاليات الملتقى مع وفد بلاده، مؤكدا علي تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة ومعاملته كأحد طلاب جامعة القاهرة، مع استعداد الجامعة لنقل الطالب العراقي إلى أي مستشفى آخر إذا لزم الأمر.

فيما كانت قد وجهت الجهة المنظمة للملتقى بوزارة الثقافة في حينه،  الشكر لرئيس جامعة القاهرة والأجهزة المعاونة على سرعة الاستجابة وعلاج الطالب العراقي حتى تماثله للشفاء.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مجلس الجامعة مستشفيات الجامعة علاج الطلاب بالمجان

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