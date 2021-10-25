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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دافع وتبادل الكلمات الطيبة على المسرح.. مراحل تطور صداقة محمد رمضان ونجيب ساويرس

صدى البلد

علاقة صداقة تجمع بين الفنان محمد رمضان ورجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس ، حيث يحرص الاخير على الدفاع عن “ رمضان ” ودعمة من حين لأخر ، رغم ان العلاقة بنهم ام تكن وطيدة خلال السنوات الماضية . 

 

علاقة الثنائى بدأت تتوطد منذ ما يقرب من عام ، حيث حرص محمد رمضان على حضور مهرجان الجونة فى دورته الرابعة ، وقد حرص نجيب ساويرس، على عقد صلح بين “ رمضان ” و" بشرى “ ، بعد ان طرحت الأخيرة أغنية ” كوبرا " للرد على أغنية محمد رمضان .

محمد رمضان ونجيب ساويرس 

 

استمرت علاقة الصداقة بين محمد رمضان ونجيب ساويرس من حينها ، وهو ما دفع الاخير الى دعم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع توتير الشهور الماضية عند عرض مسلسله " موسى : والذى لاقى بعد الإنتقادات فى حلقاته الأخيرة ، عكس الاشادة التى نالها فى عند بدء عرض اولى حلقاته . 

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حيث كتب “ نجيب ساويرس ” ، عبر صفحته الرسمية على موقع توتير قائلاً عن مسلسل موسى للفنان محمد رمضان : المسلسل اكثر  من رائع... تمثيل و اخراج و تصوير.. غير عادى وًمحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه ، موسى متابعه يوميا " . 

صورة من تغريدة “ ساويرس ” 

 

وانتشرت على مدار الشهور الماضية فيديوهات تجمع بين الفنان محمد رمضان ورجل الاعمال نجيب ساويرس ، حيث جمعهما العديد من السهرات ، وحرص “ ساويرس ” ، على الوقوف بجانب رمضان إثناء غناء أغنية “ بم بم”. 

 

فيديو اخر جمع بين “ ساويرس ” و" رمضان “ حيث كشف الأول عن إعجابه الفنى بالإخير ، مما جعل ” رمضان " يقوم بتقبيل راسه امام الجميع . 

 

وفى حفل أخر للفنان محمد رمضان حرص رجل الاعمال نجيب ساويرس على الصعود للمسرح ، وقد تبادلاً الكلمات الطيبة بينهم ، حيث قال رمضان لـ ساويرس : فخورين بنموذج مثلك ، ليرد ساويرس : “ أحنا اللى فخورين بيك ” .

 

وكان الفيديو الاخير الذى أظهر قوه علاقة بين الطرفان ودعم ساويرس لـ محمد رمضان ، حين سال الاول عن سر أسعانة مهرجان الجونة بالفنان محمد رمضان فى الدورة الأخيرة وتقديم أغنية الافتتاح ، حيث أكد “ ساويرس”  ان “ رمضان ” فنان مصرى ناجح ، الا انه يتعرض لهجوم ، وهو ما يدفهة للوقوف بجانبه ، حيث يسعى دائماً للوفوف بجانب الاشخاص الذين يتعرضون الى هجوم بشكل مستمر . 

 

محمد رمضان نجيب ساويرس الفنان محمد رمضان رجل الأعمال نجيب ساويرس مسلسل موسى مهرجان الجونة

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