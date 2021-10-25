دافع وتبادل الكلمات الطيبة على المسرح.. مراحل تطور صداقة محمد رمضان ونجيب ساويرس

علاقة صداقة تجمع بين الفنان محمد رمضان ورجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس ، حيث يحرص الاخير على الدفاع عن “ رمضان ” ودعمة من حين لأخر ، رغم ان العلاقة بنهم ام تكن وطيدة خلال السنوات الماضية .

علاقة الثنائى بدأت تتوطد منذ ما يقرب من عام ، حيث حرص محمد رمضان على حضور مهرجان الجونة فى دورته الرابعة ، وقد حرص نجيب ساويرس، على عقد صلح بين “ رمضان ” و" بشرى “ ، بعد ان طرحت الأخيرة أغنية ” كوبرا " للرد على أغنية محمد رمضان .

محمد رمضان ونجيب ساويرس

استمرت علاقة الصداقة بين محمد رمضان ونجيب ساويرس من حينها ، وهو ما دفع الاخير الى دعم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع توتير الشهور الماضية عند عرض مسلسله " موسى : والذى لاقى بعد الإنتقادات فى حلقاته الأخيرة ، عكس الاشادة التى نالها فى عند بدء عرض اولى حلقاته .

حيث كتب “ نجيب ساويرس ” ، عبر صفحته الرسمية على موقع توتير قائلاً عن مسلسل موسى للفنان محمد رمضان : المسلسل اكثر من رائع... تمثيل و اخراج و تصوير.. غير عادى وًمحمد ممثل عظيم مبهر رغم منتقديه ، موسى متابعه يوميا " .

صورة من تغريدة “ ساويرس ”

وانتشرت على مدار الشهور الماضية فيديوهات تجمع بين الفنان محمد رمضان ورجل الاعمال نجيب ساويرس ، حيث جمعهما العديد من السهرات ، وحرص “ ساويرس ” ، على الوقوف بجانب رمضان إثناء غناء أغنية “ بم بم”.

فيديو اخر جمع بين “ ساويرس ” و" رمضان “ حيث كشف الأول عن إعجابه الفنى بالإخير ، مما جعل ” رمضان " يقوم بتقبيل راسه امام الجميع .

وفى حفل أخر للفنان محمد رمضان حرص رجل الاعمال نجيب ساويرس على الصعود للمسرح ، وقد تبادلاً الكلمات الطيبة بينهم ، حيث قال رمضان لـ ساويرس : فخورين بنموذج مثلك ، ليرد ساويرس : “ أحنا اللى فخورين بيك ” .

وكان الفيديو الاخير الذى أظهر قوه علاقة بين الطرفان ودعم ساويرس لـ محمد رمضان ، حين سال الاول عن سر أسعانة مهرجان الجونة بالفنان محمد رمضان فى الدورة الأخيرة وتقديم أغنية الافتتاح ، حيث أكد “ ساويرس” ان “ رمضان ” فنان مصرى ناجح ، الا انه يتعرض لهجوم ، وهو ما يدفهة للوقوف بجانبه ، حيث يسعى دائماً للوفوف بجانب الاشخاص الذين يتعرضون الى هجوم بشكل مستمر .