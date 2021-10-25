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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جلسة 25 نوفمبر .. حجز محاكمة متهمي "خلية مفرقعات المطرية" للحكم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 4 متهمين بينهم صحفي لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية ومواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدير السلم العام للحكم في جلسة 25 نوفمبر

وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة قائلا : "تتهم النيابة العامة عادل عبدالمنعم، وعطية فرغلي، وعماد علي، وأحمد عطية فرغلي، بأنهم بتاريخ يناير 2014 بدائرة قسم المطرية أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الخاصة بالمواطنين، بأن أمدوا جماعات تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية ومواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدير السلم العام.

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