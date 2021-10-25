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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

بتكلفة 130 مليون جنيه.. تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التموين بالبحيرة

مشروعات جديدة في
مشروعات جديدة في قطاع التموين بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، و بمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس الجمهورية.

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وأشار محافظ البحيرة، أنه منذ عام ٢٠١٨ وحتي الآن تم تنفيذ ٣٦ مشروعا بقطاع التموين بتكلفة ١٣٠.٢٥ مليون جنيه تم الإنتهاء من ٣٤ مشروعا منها بتكلفة ١٢٨.٢٥ مليون جنيه وجاري العمل بمشروعين بتكلفة ٢ مليون جنيه ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة والداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه و لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم والتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

و أكد المحافظ، أن البحيرة تعتبر بيئة خصبة وآمنة وجاذبة لكافة الاستثمارات العملاقة والمشروعات القومية والإنجازات التي تتحقق يوماً بعد يوم في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية والعمل والإنتاج حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

البحيرة مشروعات خدمية قطاع التموين محافظ البحيرة محافظة البحيرة

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