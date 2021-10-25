الجمال وسرُه هنا.. مسجد «الحاكم بأمر الله» تحفة معمارية في قلب القاهرة

رابع أقدم المساجد في مصر، وثاني أكبر جوامع القاهرة الكبرى، مسجد الحاكم بأمر الله الذي يُعد القبلة التاريخية لرواد شارع المعز، حيث بوابته الضخمة، وواجهته الشاهقة الشهيرة.

ومع التطورات التي تجريها الدولة في وقتنا الحالي، وأعمال إعادة إعمار القاهرة التاريخية، الذي ويستهدف مشروع تطوير القاهرة التاريخية رفع كفاءة 5 مناطق مع الاستعانة بالصور القديمة لتلك المواقع لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لها، بجانب إنشاء مسارات سياحية تعود بالنفع على أصحاب الحرف التراثية مع إقامة مشروعات تعليمية، وثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارية، وموقف للسيارات.

الحاكم بأمر الله يستعد لاستقبال السائحين

على مساحة ١٤ فدان تبدأ أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على.

وفي إطار عمليات التطوير تأتى منطقة جنوب باب زويلة فى المرحلة الثانية، على مساحة 8.5 فدان، كذلك الامر في حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، ثم تأتى منطقة الحسين بمساحة 13.7 فدان.

وبعد ذلك سيتم تطوير منطقة درب اللبانة وتشمل قلب درب اللبانة، المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين جنوبا، والجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

مسجد الحاكم بأمر الله

تعرف على جامع الحاكم بأمر الله

يعتبر جامع الحاكم بأمرالله، رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية فى مصر وثانى أكبر جوامع القاهرة اتساعاً، بعد جامع ابن طولون، وقد أمر بإنشائه الخليفة العزيز بالله الفاطمى سنة 379هـ/ 989م، وتوفى واستكمله ابنه الحاكم بأمر الله 403هـ/ 1013م.

ويقع الجامع فى نهاية شارع المعز لدين الله الفاطمى، بجوار باب الفتوح، وكان المسجد وقت تشييده خارج أسوار القاهرة القديمة، التى شيدها جوهر الصقلى 382هـ/ 992م، ثم أصبح داخل حدود المدينة بعد أن قام بدر الجمالى 487هـ/ 1094م بتوسعة المدينة وتشييد الأسوار الحالية.

ويمثل المدخل الرئيسى البارز بالواجهة الغربية أقدم أمثلة المداخل البارزة بمصر حيث أخذ الفاطميون فكرته من مسجد المهدية فى تونس.

تاريخ جامع الحاكم بأمر الله

تاريخ مسجد الحاكم بأمر الله مثير للاهتمام، حيث اتخذته الحملة الفرنسية مقرًا لجنودها واستخدمت مئذنتاه أبراجا للمراقبة، وقد استخدمت قبلته كأول متحف إسلامى فى القاهرة، وأطلق عليه دار الآثار العربى.

مواصفات مسجد الحاكم بأمر الله

يبلغ طول مسجد الحاكم بأمر الله 120.5 متر وعرضه 113 مترا، ومساحته أقل من مساحة جامع عمرو، وفى نهايتى واجهته البحرية (الشمالية الغربية) وتوجد المئذنتان وتحيط بهما قاعدتان عظيمتان هـرميتا الشكل وتتركب كل قاعدة من مكعبين يعلو أحدهما الآخر والمكعب العلوى موضوع إلى الخلف قليلا فوق السفلى ويبلغ ارتفاع الأخـير ارتفاع أسوار الجامع وتبرز من كل من المكعبين العلويين مئذنة مثمنة الشكل، وفى منتصف هـذه الواجهة البحرية وبين المئذنتين يوجد مدخل الجامع الأثرى وهـو أول مدخل بارز بنى فى جامع القـاهـرة يغطيه قبو أسطوانى عرضه 3.48 متر وطوله 50. 5 متر وفى نهايته باب عرضه 21. 2 متر ومعقود بعقد أفقى من الحجر

وهـذا العقد والحائط الموجود فيه حديثا البناء، ويوجد فى المدخل عن اليمين وعن اليسار بقايا نقوش بديعة ارتفاعها 60. 1 متر تكون طبانا فى المدخل ويؤدى المدخل إلى صحن الجامع الذى تحيط به الأواوين.