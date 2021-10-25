غدا.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات بالتعاون مع البحوث الإسلامية

تفتتح جامعة الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، معرضها السنوي الثاني للكتاب غدا الثلاثاء بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة نصر.



ويستهدف الحصول على إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، وخلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب وطالبات الجامعة بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع وتحصيل العلوم المختلفة، وتأهيلهم بالثقافة وحب الوطن؛ للإسهام بشكل إيجابي في نهضة المجتمع.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر افتتحت معرضًا للكتاب بمقر المكتبة المركزية الأسبوع الماضي، وما يزال مستمرًا حتى الخميس الموافق 4 من نوفمبر القادم بتخفيضات كبيرة وسط إقبال كبير من الباحثين وطلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات.

يأتي هذا في إطار النشاط العلمي والثقافي لجامعة الازهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.