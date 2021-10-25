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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدا.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات بالتعاون مع البحوث الإسلامية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تفتتح جامعة الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، معرضها السنوي الثاني للكتاب غدا  الثلاثاء بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة نصر. 
  
ويستهدف الحصول على إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، وخلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب وطالبات الجامعة بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع وتحصيل العلوم المختلفة، وتأهيلهم بالثقافة وحب الوطن؛ للإسهام بشكل إيجابي في نهضة المجتمع.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر افتتحت معرضًا للكتاب بمقر المكتبة المركزية الأسبوع الماضي، وما يزال مستمرًا حتى الخميس الموافق 4 من نوفمبر القادم بتخفيضات كبيرة وسط إقبال كبير من الباحثين وطلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات.

يأتي هذا في إطار النشاط العلمي والثقافي لجامعة الازهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية أسعار مخفضة النشاط العلمي

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