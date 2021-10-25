في مؤتمر شرم الشيخ المسرحى.. محمد صبحى: تكريم سميحة أيوب تأخر كثيرا

كشف الفنان محمد صبحى عن سر سعادته بتكريم الفنانة سميحة أيوب فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد حاليا للكشف عن تفاصيل دورته الجديدة.

وقال محمد صبحى : “شرفت بتبني فكرة المهرجان من البداية وهو جزء من خطة التنمية المستدامة وهو أمر ليس غريبا على مصر، كما أنني سعيد بوجود ٣٦ فرقة مسرحية معظمها من دول اجنبية مشتركة في المهرجان”.

وأضاف محمد صبحى: “أن تكريم سميحة أيوب تأخر كثيرا وهي فنانة حافظت على شرف المهنة حتى الأن واتمنى إلغاء كلمة مهرجان لأنها ابتذلت مؤخرا وأن يصبح اسمه ملتقى أفضل”.

ورشة إعداد

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ثلاث ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة وهي: ورشة لإعداد الممثل بعنوان "الجسد المقدس" ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، وورشة الكتابة المسرحية بعنوان "فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح"، ويقدمها الكاتب الكبير نادر صلاح الدين، أما الورشة الثالثة فهي في المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس.

وأوضح الدكتور فريد النقراشي أن ورشة “الجسد المقدس” يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية لجسد الممثل المسرحي الذي يمارس مسرحا غير واقعي "تعبيري، رمزي“، حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية ولكنه يدخل في دائرة الإبداع.

من جانبه أوضح الكاتب نادر صلاح الدين أن ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي، فمن خلال الورشة سيتم شرح عملية الكتابة الكوميدية، خاصة أنها أصعب أنواع الكتابة وسيتم الاستعانة ببعض الأعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وشهد مهرجان شرم الشيخ إقبالاً كبيرًا على المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة "العروض الكبرى، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية".