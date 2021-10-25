إعلام النواب: إلغاء حالة الطوارئ ترجمة حقيقية لحالة الأمن والاستقرار

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ بمثابة بداية جديدة للجمهورية الجديدة، وترجمة حقيقية لحالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا وقرار تاريخي صدر من زعيم.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في بيان لها أن الدولة المصرية على مدار السنوات السبعة الماضية، واجهت تحديات سواء داخلية أو خارجية كثيرة، وكان هناك العديد من المؤامرات التي تُحاك بالوطن، واستطاعت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تخطي هذه الصعاب والتغلب عليها بفضل رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل ولا ننسى دور الشعب المصري العظيم في هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن.

وأكدت رشاد، أن الشعب المصري يرى في الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد العظيم الذى حمل على عاتقه الحفاظ على مقدرات الوطن وإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وبالفعل شاهدنا خلال السنوات الأخيرة ما لم نشاهده من إنجازات على مدار عصور بالكامل بفضل جهود القيادة السياسية والخطوات الجادة والفعالة في العمل على الأرض من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.