عبدالمنعم إمام: إلغاء حالة الطوارئ تتويج لجهود الدولة قيادة وشعبا

ثمن النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ عقب سنوات طويلة من إعلانها.

و يرى رئيس حزب العدل أن تلك اللحظة التاريخية جاءت عقب سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية قيادة وشعبا، نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبناء الجمهورية الجديدة.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.

واختتم الرئيس: “ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.