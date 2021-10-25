السادات: إلغاء مد حالة الطوارئ دليل على استعادة مصر عافيتها.. فيديو

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك ترحابا كبيرا بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدا أن الخارج أيضا سوف يشيد بهذا القرار.

وأضاف محمد أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ ليس مفاجأة بل توجه عام للدولة، ودليل واضح على استعادة مصر عافيتها.

وتابع محمد أنور السادات، أن أن الجميع يرحب بقرار الرئيس السيسي من جميع الاتجاهات.

تتخذ للحفاظ على أمان واستقرار البلاد.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى انه لدينا من القوانين والإجراءات التي يمكن أن تتخذ للحفاظ على أمان واستقرار البلاد.