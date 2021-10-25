الوزراء: 4 مليارات يورو أكبر حزمة تمويلية من فرنسا في 5سنوات.. فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا ساهمت في حصولنا على أكبر حزمة تمويلية لم تقدم لأي دولة في العالم.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 4 مليارات يورو قيمة أكبر حزمة تمويلية على مدار خمس سنوات مقدمة من فرنسا إلى مصر.



وتابع نادر سعد، أن كل الشركات الفرنسية الكبرى شادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مدير شركة أرباب الأعمال الفرنسية أشاد بمصر والحراك الذي يحدث.

وأردف نادر سعد، أن رئيس الوزراء عقد لقاءات مع ممثلي 90 شركة فرنسية عاملة في العديد من المجالات، متابعا أن كان أهتمام كبير من الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.