عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة الدلتا التكنولوجية.. تدرس إنشاء برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية.. وتقوم بحملة موسعة للتعريف بضرر المخدرات والتحذير منها

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

جامعة الدلتا التكنولوجية : تبدأ فاعليات مبادرة (انت أقوي من المخدرات)

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نستعد لإفتتاح برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية بالجامعة

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية


أقيمت اليوم داخل جامعة الدلتا التكنولوجية فعاليات المبادرة الأولي من مبادرات (انت أقوي من المخدرات)، التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة علي التعاون المشترك والبناء مع الجهات التطوعيه لخدمة طلاب الجامعة.

 

جاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية و الدكتور العربي كشك نائب رئيس الجامعة و الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب .

 

بدأت فعاليات المبادرة من داخل صالة الأنشطة الطلابيه ثم قام فريق عمل الصندوق بحملة توعية داخل مقر الجامعة ومقر الكلية للطلبة وجميع منسوبي الجامعة والكلية  بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

جامعة الدلتا التكنولوجية تبحث إنشاء برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية


وأكد فريق العمل علي أهمية تفعيل دور الأنشطة الطلابية لما لها من أثر في إبعاد الشباب عن قرناء السوء وكذلك أكد فريق العمل علي ضرورة تواصل الطلاب والعاملين من منسوبي الجامعة والكلية مع الصندوق لضمان نشر التوعية اللازمة داخل الجامعة والكلية بأهمية البعد عن المخدرات.

 

وأشاروا إلي ما يقدمه الصندوق من خدمات تطوعية في المشاركة في التوعية لطلبة الكلية ونشر مبادرات مكافحة وعلاج الادمان، مؤكدين أنه سيتم تكرار تلك المبادرات خلال الفصل الدراسي الاول حتي تصل التوعية لجميع طلبة الكلية والعاملين بها .


وتستعد جامعة الدلتا التكنولوجية لإفتتاح برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية بالجامعة، فى هذا الإطار زار وفد من الجامعة برئاسة الدكتور هشام عبد الخالق شركة واحة سيلكون "المنطقة التكنولوجية" بمدينة السادات؛ لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية المتاحة.


ضم وفد الزيارة الدكتورعربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكان فى استقبالهم العميد /شريف عبد الله مدير تشغيل المناطق التكنولوجية، العميد أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية، المهندس كمال الجيزاوى مدير صيانة المنطقة.

 

تناول اللقاء الحديث عن المناطق التكنولوجية الأربعة الموجودة حالياً في برج العرب، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة،و السادات والعمل على زيادة هذه المناطق وأهميتها في صناعة وتطوير التكنولوجيا، وتوطينها، وتطوير مشروعات وأفكار الشباب الابتكارية وتوفير كافة أنواع الدعم لها لتحويلها إلى منتجات علي أرض الواقع، بالإضافة إلى أن المناطق التكنولوجية تعزز الروابط بين الصناعة والمجتمع الأكاديمى، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية ومراكز الإبداع والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب.

جامعة حلوان تنظم ندوة عن "الجيش المصري بين التاريخ والإنجازات"

خلال فعاليات الزيارة تم تفقد مبنى التدريب، مبني التعهيد"Call Center"، مبنى المركز التكنولوجى المتكامل لخدمة المواطنين، ومبنى الشركات وريادة الأعمال، و الإمكانيات الموجودة بها علي اعلي مستوي تقني.

 

والجدير بالذكر أن شركة واحة سيلكون مساهمة مصرية تقوم على شراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية، وهى شركة متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية،وتوفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة التكنولوجيا بمجالاتها المختلفة.


أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

 

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معملا و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل.

جامعة الدلتا التكنولوجية مبادرة انت أقوي من المخدرات برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مكافحة وعلاج الادمان التابع لرئاسة مجلس

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 26- 10- 2021

ساكته وبتبصله.. هبة قطب تكشف بوادر اقتراب الطلاق

بشرى بشأن تأثير لقاح موديرنا على الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما

هبة قطب: الزوجة الناجحة هي التي توازن بين بيتها وعملها

محمد نجم: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة الدرع الذي حمى الدولة المصرية

تنافس قوي بين الثلاثي المخضرم .. بي ام دبليو M4 ونيسان GTR وأودي RS | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

حادث مروع.. متسابق يطيح بـ سيدة خرجت فجأة أمامه لسبب غريب|فيديو

رغم تحذيرات وزير البيئة.. النواب يصوتون على قرار خطير داخل البرلمان البريطاني

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ