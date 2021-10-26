جامعة الدلتا التكنولوجية.. تدرس إنشاء برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية.. وتقوم بحملة موسعة للتعريف بضرر المخدرات والتحذير منها

جامعة الدلتا التكنولوجية : تبدأ فاعليات مبادرة (انت أقوي من المخدرات)

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نستعد لإفتتاح برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية بالجامعة

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية



أقيمت اليوم داخل جامعة الدلتا التكنولوجية فعاليات المبادرة الأولي من مبادرات (انت أقوي من المخدرات)، التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة علي التعاون المشترك والبناء مع الجهات التطوعيه لخدمة طلاب الجامعة.

جاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية و الدكتور العربي كشك نائب رئيس الجامعة و الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب .

بدأت فعاليات المبادرة من داخل صالة الأنشطة الطلابيه ثم قام فريق عمل الصندوق بحملة توعية داخل مقر الجامعة ومقر الكلية للطلبة وجميع منسوبي الجامعة والكلية بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.



وأكد فريق العمل علي أهمية تفعيل دور الأنشطة الطلابية لما لها من أثر في إبعاد الشباب عن قرناء السوء وكذلك أكد فريق العمل علي ضرورة تواصل الطلاب والعاملين من منسوبي الجامعة والكلية مع الصندوق لضمان نشر التوعية اللازمة داخل الجامعة والكلية بأهمية البعد عن المخدرات.

وأشاروا إلي ما يقدمه الصندوق من خدمات تطوعية في المشاركة في التوعية لطلبة الكلية ونشر مبادرات مكافحة وعلاج الادمان، مؤكدين أنه سيتم تكرار تلك المبادرات خلال الفصل الدراسي الاول حتي تصل التوعية لجميع طلبة الكلية والعاملين بها .



وتستعد جامعة الدلتا التكنولوجية لإفتتاح برنامج تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية بالجامعة، فى هذا الإطار زار وفد من الجامعة برئاسة الدكتور هشام عبد الخالق شركة واحة سيلكون "المنطقة التكنولوجية" بمدينة السادات؛ لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية المتاحة.



ضم وفد الزيارة الدكتورعربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكان فى استقبالهم العميد /شريف عبد الله مدير تشغيل المناطق التكنولوجية، العميد أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية، المهندس كمال الجيزاوى مدير صيانة المنطقة.

تناول اللقاء الحديث عن المناطق التكنولوجية الأربعة الموجودة حالياً في برج العرب، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة،و السادات والعمل على زيادة هذه المناطق وأهميتها في صناعة وتطوير التكنولوجيا، وتوطينها، وتطوير مشروعات وأفكار الشباب الابتكارية وتوفير كافة أنواع الدعم لها لتحويلها إلى منتجات علي أرض الواقع، بالإضافة إلى أن المناطق التكنولوجية تعزز الروابط بين الصناعة والمجتمع الأكاديمى، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية ومراكز الإبداع والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير فرص عمل للشباب.

خلال فعاليات الزيارة تم تفقد مبنى التدريب، مبني التعهيد"Call Center"، مبنى المركز التكنولوجى المتكامل لخدمة المواطنين، ومبنى الشركات وريادة الأعمال، و الإمكانيات الموجودة بها علي اعلي مستوي تقني.

والجدير بالذكر أن شركة واحة سيلكون مساهمة مصرية تقوم على شراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية، وهى شركة متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية،وتوفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة التكنولوجيا بمجالاتها المختلفة.



أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معملا و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل.