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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن إعطاء الأزهر منحا دراسية لطلاب أفريقيا: مؤسسة لها عمق تاريخي بالقارة

صدى البلد

أشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحرص مؤسسة الأزهر الشريف على اعطاء الأولوية لابناء القارة من المنح الدراسية، موضحة أن هذا يأتي في اطار توجه الدولة المصرية في بناء علاقات جيدة مع الاشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

 

وأضافت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الازهر الشريف من المؤسسات الدينية التي لها عمق تاريخى وتواجد دائم فى إفريقيا، الأمر الذي يساهم بشكل كبير فى توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، وذلك عن طريق الاستمرار في تقديم الدعم التعليمي للطلاب الأفارقة، واتاحة الفرصة لهم بالاستفادة من عراقة هذه المؤسسة العظيمة.

 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، إيف بازيبا مسعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المياه والبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر حريص على تقديم الدعم العلمي والدعوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لما تمثله من أهمية كبرى في إفريقيا، مؤكدًا أنه قرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب دولة الكونغو الديمقراطية إلى 40 منحة بدلا من 20 منحة سنويا، على أن يكون لهم الحق في الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها من الكليات العملية بالإضافة للكليات الشرعية.

 

وأوضح الإمام الأكبر أن أبناء القارة الإفريقية لهم أولوية في المنح الدراسية المقدمة من جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الأفارقة في جامعة الأزهر يزيد عن 5500 طالب، يدرسون العلوم الشرعية والعملية وغيرها، وبما يسهم في دعم دول القارة على تحقيق أهدافها التنموية في مختلف المجالات والتخصصات، وأداء رسالة الأزهر في نشر المنهج الوسطي ومكافحة التطرف.

 

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