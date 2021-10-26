إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على لقب الدوري الأصعب في التاريخ

قال إبراهيم عبدالله عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق إن الفارس الأبيض فاز بلقب مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، وسط ظروف إدارية صعبة.

وأوضح إبراهيم عبدالله عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" الزمالك توج بلقب الدوري الأصعب فى التاريخ، الفريق تغير عليه 3 مجالس إدارات ولكن توج باللقب بسبب لاعبيه المميزين".

وأضاف:" الزمالك يعيش حالة عدم استقرار اداري منذ عام 1996.

وفي سياق أخر اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس الإثنين استعدادا لمباراة انبي، وذلك على ملعب دار الوقود بالتجمع الخامس.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء انبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بترو سبورت.

واختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قائمة المباراة وتضم كلا من:- حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.