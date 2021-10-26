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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

ثعبان كوبرا
ثعبان كوبرا

انتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر نظام أمان غرابة استخدمته إحدى الأسر في قرية هندية لحماية منزلها.

 

وثق مقطع فيديو أغرب نظام أمني لمنزل في إحدى القرى الهندية، حيث وقف ثعبان كوبرا ضخم على باب المنزل ليهاجم كل من حاول الدخول.

 

في المقطع، يحاول المصور الدخول إلى المنزل لكن الأمر كان أصعب مما تخيل، فقد هاجمه ثعبان كوبرا ضخم وقف يحرس المنزل.

 

حاول الثعبان مرارًا وتكرارًا الهجوم على مصور الفيديو الذي كان يحاول تجنب الثعبان والدخول إلى المنزل، لكن لحسن الحظ أنه نجا من ضربات ثعبان الكوبرا القاتلة.

 

نشر حساب متخصص في نشر أخبار الثعابين، مقطع الفيديو الذي حقق مئات الآلاف من المشاهدات والمشاركات على إنستجرام.

 

وكتب الحساب على الفيديو: "هذا هو نظام الأمان داخل منازل الهند".

 

https://www.instagram.com/reel/CVa-JOwl3F5/?utm_medium=copy_link

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