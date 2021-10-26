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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة تعلن خطة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050

انبعاثات الكربون
انبعاثات الكربون

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

 

ومن ناحية أخرى، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

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السعودية تعلن صفرية انبعاثات الكربون في المملكة بحلول 2060

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تقنيات متقدمة.. أرامكو السعودية تخطط للوصول إلى "صفر انبعاثات كربونية" بحلول 2050

وجاءت التصريحات خلال كلمة ولي العهد السعودي  فى فعاليات - مبادرة السعودية الخضراء -   بأن تصل السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، وأن ترفع هدفها السنوي لخفض انبعاثات الكربون إلى قرابة 280 مليون طن.

 

وكانت أعلنت السعودية، أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، رسميا السبت الماضى ، تفاصيل خطط مساهمتها المحددة على المستوى الوطني، وهي أهداف لكل دولة على حدة في إطار الجهود العالمية لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

 

وكانت السعودية تعهدت في مارس الماضي  بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من أربعة بالمئة من المساهمات الدولية عبر مبادرات تشمل توليد 50 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030 ، وزرع مليار شجرة في البلاد.وقد افتتحت المملكة أولى محطاتها للطاقة المتجددة في أبريل نيسان وبدأت أول مزرعة رياح بها توليد الكهرباء في أغسطس الماضي . وفي الاتجاه ذاته وفي مقدمة المشروعات الاستراتيجية العملاقة  تطل مدينة نيوم المستقبلية، والمتضمنة خططا للطاقة الخضراء، وهو ما يشمل منشأة لإنتاج الهيدروجين بتكلفة خمسة مليارات دولار.
 

المملكة العربية السعودية ولي العهد السعودي الحكومة الأسترالية اتفاقية باريس للمناخ انبعاثات صفرية

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