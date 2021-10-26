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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى بشأن تأثير لقاح موديرنا على الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أمن واثبت فاعلية مناعية قوية لدى الأطفال.

وتوصلت الشركة في دراستها إلى فعالية اللقاح على الأطفال من سن 6 إلى 11 عاما، والذي تم تلقيحهم بجرعتين من اللقاح، حيث كون لديهم أجسام مضادة بمقدار 1.5 مرة من تلك التي تم تسجيلها لدى الشباب.

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"الغذاء والدواء" تقر تلقي جرعات معززة من لقاح موديرنا وجونسون

وتعد الجرعة المستخدمة للأطفال هي نصف 100 ميكروجرام المستخدمة للجرعتين الأوليين من البالغين، ولكن نفس المقدار المسموح به للجرعة المعززة.

ومع اللقاح، أظهر هؤلاء الأطفال "استجابة قوية معادلة للأجسام المضادة وأمان كامل"، ليتوافق مع استجابة المراهقين والبالغين، حسبما أشارت الشركة.

واعتبرت معظم التأثيرات الضائرة خفيفة أو معتدلة، وكانت الأعراض الأكثر انتشارًا هي التعب والصداع والحمى وآلام موقع الحقن.

تضمنت التجربة الجارية أكثر من 4700 مشارك تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا والذين سيتم رصدهم لمدة عام بعد الجرعة الثانية.

 

 

لقاح موديرنا فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الاطفال تلقيح الأطفال

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